Лавров указал на неадекватность Зеленского
Лавров указал на очевидную неадекватность Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского показывают, что он неадекватный руководитель, указал глава МИД Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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"Если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, очевидно, что это (Зеленский. — Прим. ред.) — неадекватный руководитель", — сказал он.
Глава российской дипломатии отметил, что Москва всегда на высшем уровне и на других уровнях подчеркивала, что готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта.
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"Не мы же отлынивали от контактов. Зеленский вообще говорил, что никогда рядом не сядет, указ подписал, запрещающий вести переговоры с Путиным и его правительством", — напомнил глава российского МИД.
Прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись неделю назад в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.