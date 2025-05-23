https://ria.ru/20250523/lavrov-2018621264.html

Лавров указал на неадекватность Зеленского

Лавров указал на неадекватность Зеленского - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров указал на неадекватность Зеленского

Заявления Владимира Зеленского показывают, что он неадекватный руководитель, указал глава МИД Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского показывают, что он неадекватный руководитель, указал глава МИД Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов"."Если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, очевидно, что это (Зеленский. — Прим. ред.) — неадекватный руководитель", — сказал он.Глава российской дипломатии отметил, что Москва всегда на высшем уровне и на других уровнях подчеркивала, что готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта."Не мы же отлынивали от контактов. Зеленский вообще говорил, что никогда рядом не сядет, указ подписал, запрещающий вести переговоры с Путиным и его правительством", — напомнил глава российского МИД.Прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись неделю назад в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018338993.html

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украина, россия, сергей лавров, в мире