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В Москве домработница ограбила хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей
В Москве домработница ограбила хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей - РИА Новости, 23.05.2025
В Москве домработница ограбила хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей
Домработница ограбила хозяйку квартиры в центре Москвы и вынесла из дома вещи от Dior, Hermes и Chanel почти на 900 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:25:00+03:00
2025-05-23T10:25:00+03:00
2025-05-23T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Домработница ограбила хозяйку квартиры в центре Москвы и вынесла из дома вещи от Dior, Hermes и Chanel почти на 900 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, неделю назад в полицию обратилась 39-летняя предпринимательница, которая сообщила, что в конце апреля, когда разбирала свой гардероб, заметила отсутствие нескольких люксовых вещей. "Среди пропавших вещей были в том числе лимитированный пиджак Bohemique, ремни Dior, Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. В ходе расследования выяснилось, что к краже причастна 58-летняя домработница. Ей грозит лишение свободы до двух лет.
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происшествия, москва, hermes, chanel
Происшествия, Москва, Hermes, Chanel
В Москве домработница ограбила хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей
Домработница ограбила хозяйку квартиры в центре Москвы на 900 тысяч рублей