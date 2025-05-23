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Российским войскам осталось около двух километров до пригорода Купянска
Российским войскам осталось около двух километров до пригорода Купянска - РИА Новости, 23.05.2025
Российским войскам осталось около двух километров до пригорода Купянска
ВС России осталось до пригорода Купянска порядка 2,5 километров после освобождения села Радьковка, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:22:00+03:00
2025-05-23T15:22:00+03:00
2025-05-23T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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виталий ганчев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВС России осталось до пригорода Купянска порядка 2,5 километров после освобождения села Радьковка, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Запад" освободила Радьковку."Наши войска продвинулись вглубь Харьковской области, освободив населенный пункт Радьковка. Таким образом, мы стали еще ближе к Купянску, от пригорода которого нас отделяет около 2,5 километров", - сказал агентству Ганчев.Глава российской администрации отметил, что село находится около важной дороги, контроль над которой позволит ВС РФ лучше контролировать передвижение противника.
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харьковская область, вооруженные силы рф, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Виталий Ганчев
Российским войскам осталось около двух километров до пригорода Купянска
Ганчев: ВС РФ осталось 2,5 км до пригорода Купянска после освобождения Радьковки