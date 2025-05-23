https://ria.ru/20250523/kreml-2018632535.html
Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков
Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2025
Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков
Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:40:00+03:00
2025-05-23T12:40:00+03:00
2025-05-23T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623674.html
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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков
Песков: решение о следующей площадке для переговоров с Украиной еще не приняли