https://ria.ru/20250523/kreml-2018632535.html

Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков

Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2025

Где пройдут новые переговоры с Украиной пока не известно, заявил Песков

Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:40:00+03:00

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2025-05-23T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623674.html

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025