https://ria.ru/20250523/krasnoselskiy-2018496172.html

Вадим Красносельский: Кишинев не пытается разрушить миротворческий механизм

Вадим Красносельский: Кишинев не пытается разрушить миротворческий механизм - РИА Новости, 23.05.2025

Вадим Красносельский: Кишинев не пытается разрушить миротворческий механизм

Ситуация в процессе молдавско-приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. Переговоры в формате "5+2", в котором участвуют Приднестровье,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:00:00+03:00

2025-05-23T09:00:00+03:00

2025-05-23T09:00:00+03:00

интервью

вадим красносельский

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россия

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Ситуация в процессе молдавско-приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. Переговоры в формате "5+2", в котором участвуют Приднестровье, Молдавия, Россия, Украина, а также ЕС и США, не ведутся с 2019 года. Заморозка переговоров Тирасполя и Кишинева искусственна, есть желание некоторых политиков не допустить созыва формата "5+2", заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он также рассказал о положении дел в области безопасности, миротворческой миссии России, текущей ситуации в экономике и энергетике.– Вадим Николаевич, вы объявили 2025 год Годом приднестровского народа. Это ваша инициатива. Почему решили именно этому уделить внимание, почему решили сделать на этом акцент?– Вообще тема приднестровского народа не возникла в этом году. Я, честно говоря, даже поражаюсь некоторым политикам, которые почему-то считают, что мы только в этом году занялись этим вопросом. Это неправда. Достаточно даже посмотреть стратегию развития Приднестровской Молдавской Республики, утвержденную указом президента в декабре 2018 года на восемь лет, где четко прописана наша государственная идея. Один из пунктов – дальнейшее развитие общности "приднестровский народ", популяризируя языки, этнос, традиции, культуру, литературу и так далее. И до этого указа, по большому счету, общество всегда занималось этим вопросом – приднестровским народом. Согласно конституции носителем суверенитета является приднестровский народ. Приднестровский народ проходит во многих документах, начиная от конституции, законов, указов, распоряжений и, конечно, в обществе. И именно общественные организации, проводя круглые столы на эту тему неоднократно, тот же Приднестровский госуниверситет, они подсказывали, что эту тему надо дополнительно еще изучить. Изучить исторически, углубиться в корни приднестровского народа. Поэтому слыша людей и ориентируясь на их мнение, было принято решение. Мне и самому было очень интересно в этой теме покопаться, еще более углубиться. В 35-летие приднестровской государственности, создания Приднестровской Молдавской Республики, наверное, Год приднестровского народа актуален. Его объявление предполагает обширные планы работы в этой теме. История приднестровского народа глубока. И когда начинаешь с кем-то рассуждать, не спорить, я не люблю спорить вообще, я всегда опираюсь на факты, приходишь к следующему. Есть речка Днестр, есть разделение на правый и левый берег, это исторически так. И здесь надо повнимательнее посмотреть, какие государства существовали и с левого берега, и с правого берега. Исторически. Естественно, эти государства и обуславливали народы, проживающие здесь. Взять какой-то временной период. Хотя бы тысячу лет. В принципе, можно и больше, но, наверное, тысячи лет для понимания хватит. Так вот левобережье – современное Приднестровье: первая государственность здесь была обозначена именно государственностью древнерусских государств. Это Киевская Русь, потом было Галицко-Волынское княжество, после этого здесь лет 150 находилось Великое Литовское княжество, после этого Речь Посполитая и Крымское ханство делили территорию Приднестровья. Все это было до середины 18 века и чуть дальше, когда Россия заинтересовалась этими землями, и в результате русско-турецких войн Крым и Северное Причерноморье отошло к Российской Империи. Это знаковый момент, знаковый рубеж. Как тысячу лет назад, так и до сегодняшнего дня, по большому счету, государственность Молдовы на эти земли не распространялась. Что же было с правого берега? С правого берега было Валашское княжество, Молдавское княжество со столицей в городе Яссы – нынешняя территория Румынии. Была и Бессарабия. Но при формировании такой государственности как Молдавское княжество, потом как Румыния, никогда земли Молдавского княжества не заходили на левый берег Днестра. Никогда исторически этого не было. И Молдавское княжество, и румыны потом – правопреемники Молдавского княжества – от Карпат до Днестра проводили свою политику. Это факт. Возникает вопрос. Все-таки, а какой народ проживает в Приднестровье? И почему у нас нет титульности? Вот в Молдове есть титульная нация. Хотя сейчас у них большой вопрос – титульные кто? Молдаване либо румыны? Они говорят о титульности, а кто? Совершенно сейчас непонятно. Но это их вопрос.Как я уже сказал, с IX века разные государства здесь были представлены. А вот уже с середины XVIII века и чуть далее, когда эти земли окончательно вошли в состав Российской Империи, они были немноголюдны на самом деле. И Российская Империя была озабочена тем, чтобы населить эти земли Северного Причерноморья. И императрица Екатерина Великая, ее верный друг и соратник Григорий Александрович Потемкин, Суворов Александр Васильевич, они предпринимали меры для того, чтобы народ здесь появился. Что им предлагалось здесь, на территории Приднестровья? Им предлагалась воля – здесь не было крепостного права, предлагалась земля, притом наделы серьезные для того, чтобы хватало прокормить свою семью и заниматься мелким фермерством – предпринимательством. Они освобождались от налогов на определенное количество времени, освобождались от воинской повинности, как в натуральном, так и в денежном выражении. Это большие льготы были. Кроме того, многим народам здесь разрешалось заниматься предпринимательской активностью. Что получилось? Получилось так, что по сути дела со всей Российской Империи сюда пошли люди – на новые земли, в новый свет, как говорится, и стали заселяться. В принципе, так поступили и граждане, проживающие в Бессарабии, Валахии и в районе Ясс. Люди приходили сюда целыми селами. Мы же помним из истории, что данные земли были в вассальной зависимости от Турции, и, конечно, люди чувствовали себя не так свободно там, не могли заниматься деятельностью, не имели земли элементарно. И народ, проживающий там, на правом берегу, попросил и Потемкина, и императрицу предоставить им здесь возможность жить. И вот молдаване стали частью приднестровского народа. И обратите внимание на все даты образования молдавских сел. Это все конец XVIII века. Это факт. Вот таким образом и формировался приднестровский народ.Даже при образовании румынской государственности, надо это помнить тоже, это Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат, опять же территория Румынии не распространялась на левый берег Днестра. И претензий, естественно, не предъявляла. Никогда исторически, еще раз повторяю, левый берег Днестра не был в составе ни Молдавского княжества, ни Румынского государства. Опять же ради исторической правды стоит напомнить, кто дал окончательную независимость Румынии. Это результат русско-турецких войн, результат я уже обозначил, двух мирных договоров – Сан-Стефанского мирного договора и Берлинского трактата. В результате чего Румыния получила полную независимость, вассальная зависимость от Турции уже отсутствовала. Кто участвовал в русско-турецкой войне? Конечно, царь-освободитель Александр II, император Всероссийский, и подразделения, которые дислоцировались именно в Приднестровье: 55-й Подольский полк, 56-й Житомирский полк, город Бендеры, город Тирасполь. Это наши земляки. Как раз приднестровский народ, по большому счету, воевал за независимость Румынии, исторически здесь проживающие народы. А полковые соединения, которые здесь находились, формировались как раз из местных жителей. Так история складывается.Что касается приднестровского народа, на что стоит обратить внимание. Декларация о независимости от 27 августа 1991 года – это основной документ государственности Молдовы на сегодняшний день, и согласно решения Конституционного суда он имеет высшую юридическую силу над конституцией Республики Молдовы. К сожалению, эти люди, которые делают какие-то заявления, жестикулируя руками, они не читают свою Декларацию о независимости. Это проблема. А стоило бы. Это основной документ современной Молдовы. На что стоит обратить внимание, что касается приднестровского народа. Во-первых, декларация четко разграничивает территориальные претензии современной Молдовы – это Бессарабия, Буковина, область Герца, то есть Измаил. Кроме того, она выделяет и территорию Приднестровья, четко указывая, что это территория Молдавской АССР, образованной 12 октября 1924 года (в кавычках "транснистрия" – так они обозначили территорию Приднестровья). И здесь проживает народ, проживает именно в Приднестровье, они даже его называют. То есть в Декларации о независимости Республики Молдова – основном документе – обозначается приднестровский народ. И это факт. Неужели Декларация о независимости похожа на миф? Я думаю, нет, поэтому, прежде чем что-то говорить, надо сперва подумать, чтобы не выглядеть смешно в глазах тех, кто хоть что-то понимает в истории народов, проживающих здесь.– В прошлом году в Молдавии проходила перепись населения, и руководство страны буквально призывало людей писать, что они румыны. Вы знаете, что были заявления молдавский политиков, что даже в Приднестровье проживает больше румын, чем в некоторых селах на правом берегу. Что вы можете ответить Кишиневу?– Я не хочу вмешиваться в их нарративы. Наверное, у них такая позиция превращения одной нации в другую – молдаван в румын. Это их выбор. И выбор людей, которые называют себя либо румыном, либо молдаванином. Я, кстати, не против румын. Ни в коем случае. Румынское государство есть, есть румынский язык. Но, по мне, есть и молдаване, и молдавский язык. И выбор людей, как себя чувствовать – либо румыном, либо молдаванином. Это выбор людей. У нас проживают люди молдавской национальности, которые говорят на молдавском языке и пользуются молдавской письменностью – кириллицей. Это исконно молдавская письменность. При образовании Молдавского княжества письменность была на кириллице и говорили на чисто молдавском языке. Уже при образовании государства Румыния, это уже вторая половина XIX века, поменяли кириллицу на латиницу. В принципе, заложили основу формирования нового языка, это новый язык – румынский. Есть молдавский, есть румынский, каждый имеет право на жизнь. Я так смотрю на эту всю ситуацию.Как я уже сказал, у нас многонациональный народ: и русские, и украинцы, и евреи, и поляки, и немцы, и армяне, и молдаване, и, может быть, и румыны. Не исключаю, что у нас на территории Приднестровья есть совершенно маленькая группа людей, которая говорит: "Мы – румыны". Если они есть или будут, это не плохо. Это все равно приднестровский народ. Мы многонациональный приднестровский народ.В чем проблема Молдовы? С чего вообще появилась проблема? Это закон о языке. Тридцать первого августа 1989 года, когда приняли закон о родном языке – молдавском – и обозначили титульную нацию – молдаване. Чистый национализм. Молдавия – это многонациональное государство. Как можно было выделять одну нацию над другими и не давать статус государственного языка русскому языку? На русском языке говорила подавляющая часть Молдавской ССР. Понимаете? Они пошли на это. Но мы говорим как о родном языке о молдавском, а в Декларации о независимости уже был прописан румынский язык на латинской графике. Это коллизия. И в конституции Молдавии тоже обозначен молдавский язык. Но эту коллизию решили, решением Конституционного суда признав декларацию юридически более значимым документом, чем конституция. Что получилось? В Молдавии, в которой боролись за свою идентичность, за молдавский язык, на самом деле произошла жёсткая подмена. В начале письменности на латинскую. Никто этого как бы не заметил, подумаешь, поменяли. Потом поменяли язык, за языком и литература, и история, и государственные символы. Все от соседнего государства, от Румынии. А все эти атрибуты, которые я только что обозначил, они формируют народ. Если кто-то считает себя молдаванином, они имеют на это право, они, наверное, кое-что знают об истории, помнят прошлое. А то, что происходит сейчас, конечно, формируется новый народ – бессарабские румыны. Это надо четко понимать. Без обид, ничего личного. Я просто говорю исторические факты. А у нас приднестровский народ, многонациональный приднестровский народ, обозначенный тысячелетней историей и, естественно, самой же Декларацией о независимости.– Вадим Николаевич, вы знаете, что недавно в Молдавии предприняли деструктивный шаг, выслав российских дипломатов. Один из них был сопредседателем Объединенной контрольной комиссии. Это создало вынужденную паузу в работе миротворческого механизма. Как вам кажется, эти действия могут как-то негативно сказаться на стабильности в зоне безопасности?– Миротворческая миссия – это вообще интересная тема. Помимо миротворческой миссии России здесь принимают участие миротворцы Приднестровья, миротворцы Молдовы, есть наблюдатели с Украины. Есть рабочие механизмы. Это Объединенная контрольная комиссия, Объединенное военное командование. Я выскажу свое мнение. На сегодняшний день я не вижу попыток Молдовы разрушить механизм миротворческой операции. Механизмы работают. Работает ОКК, работает ОВК. Моменты, которые имели место быть, на них были свои причины. Это раз. И второе. Конечно, я бы посоветовал молдавским коллегам быть крайне аккуратными, когда речь идет о работе ОКК, ОВК и влиянии на них. Это может быть истолковано так, что вы, допустим, пытаетесь нарушить механизмы миротворческой операции. Я не вижу, чтобы Молдова шла по пути разрушения миротворческого механизма. Этого нет на сегодняшний день. Так я вижу, так мне докладывают мои подчиненные сотрудники, кто участвует в работе данных комиссий.– Как вы оцениваете ситуацию по периметру республики?– Ситуация, касающаяся военной составляющей, стабильная. Миротворцы работают. Личный состав несет службу. Несут службу российские миротворцы, несут службу приднестровские миротворцы и молдавские миротворцы. Никаких конфликтов нет. Поздравляли друг друга с 9 Мая, с Днем Победы.– Недавно в МИД России обратили внимание на состояние процесса молдо-приднестровского урегулирования. Отметили, что он находится в глубоком кризисе из-за того, что Кишинев предпринимает меры экономического давления на Тирасполь. Как вам кажется, есть ли какие-то подвижки или признаки того, что ситуация может измениться на данном направлении?– Я начну с того, что убежден, и могу это доказать, что заморозка переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем абсолютно искусственна. Формат "5+2" был нарушен, по сути дела, остановлен молдавской стороной, молдавскими переговорщиками еще в 2019 году, в октябре месяце. Это было сделано грубо, у всех, как говорится, на глазах – посредников, наблюдателей, участников данного формата. Никто не понял, что произошло, почему Молдова поступила именно так. Надо у этих людей спросить, почему они так поступили. Там тогда был президент, был его переговорщик, они все тоже сейчас где-то есть. Надо у них спросить, почему так поступили, зачем сорвали переговорный процесс с Приднестровьем. Ведь формат "5+2" – это была достойная, международно признанная площадка для ведения переговоров и определения судьбы, по большому счету, урегулирования конфликта. Ее не стало. На данной площадке обсуждались все возможные вопросы отношений между Молдовой и Приднестровьем. Их масса – и экономических, и политических, и обыкновенных людских вопросов. Принимались решения. Потом эти решения становились протоколами, подписанными сторонами. Принимались определенные нормы и имплементировались в законодательства Приднестровья и Молдовы. То есть шел процесс. И это все сломала Молдова. Потом пандемия, потом боевые действия в Украине. И сейчас все говорят о том, что идут боевые действия в Украине, и не можем мы в этих условиях формат "5+2" собрать. Но это неправда. Объясню еще раз, почему. Даже если мы возвращаемся к механизмам миротворчества, к Объединенной контрольной комиссии, Объединенному военному командованию, то вы прекрасно знаете, кто сидит за столом переговоров: представители и Украины, и России, и Молдовы, и Приднестровья, и ОБСЕ. И все нормально. Значит, можно собрать. Тем более, что там-то люди военные сидят, а мы говорим о дипломатах. Поэтому, считаю, все это – искусственные отговорки. Есть желание определенной группы политиков не допустить созыва формата "5+2". Я это вижу. Естественно, мы выступаем за продолжение данного формата, за продолжение переговорного процесса. Это очень важно. Вообще, если мы думаем об урегулировании, а не о заморозке данного конфликта, переговорный процесс необходим. Но молдавская сторона исключает такую возможность. Хотя Российская Федерация, ОБСЕ – за продолжение переговорного процесса в данном формате. Я думаю, должен все-таки здравый смысл возобладать, и мы должны все прийти к пониманию, что все вопросы должны решаться в сторону переговоров.– Этот год начался с острой фазы энергетического кризиса. Хочется узнать, какова сейчас ситуация с поставками газа? Ведутся ли какие-то переговоры с Молдавией о том, чтобы заключить некий более долгосрочный контракт, чтобы ситуация не повторилась к зимнему периоду?– Ситуация остается стабильно напряженной на самом деле. При помощи Российской Федерации мы получаем газ в Приднестровье. Спасибо, кстати, руководству Молдовы, что данный газ пропускают. Я говорю, как оно есть на самом деле. Не препятствуют. Понимают, что здесь проживают люди, и они должны пользоваться благами цивилизации. Это хороший шаг навстречу. Я его воспринимаю очень позитивно. Это говорит об, опять же, элементе мирного сосуществования. Как я уже сказал, сама ситуация остается стабильно напряженной, четких гарантий, к сожалению, нет. Еще раз говорю о том, что Александр Валентинович Новак, мы постоянно с ним работаем в этом направлении энергетическом, он все делает для того, чтобы Приднестровье было с газом.– Мы понимаем, что был нанесен экономический удар из-за того, что не было газа, не работала промышленность. И все это сейчас отражается на населении, на ситуации в Приднестровье. Граждане говорят, что цены на услуги повышаются, а зарплаты и пенсии остаются на таком же уровне.– Мы находимся в глубоком кризисе энергетическом, экономическом. Помимо отсутствия газа, у нас просто не работали предприятия. Более того, многие молдавские деятели, не политики, а деятели настаивали на том, чтобы у нас вообще не работала промышленность, была остановлена промышленность. Я смотрел интервью госпожи Санду, президента Республики Молдова, она говорит, как вы себе это представляете, люди там живут, люди там должны работать. Конечно, эти слова, ее мнение – это правильно абсолютно. И вообще, на мой взгляд, Молдове не надо слушать этих националистов. Они не несут добро, они несут только зло, сеют зло, смуту. Им нужно напряжение, нужна война. Надо уже научиться как-то не реагировать на, скажем так, ультраправое крыло. Ни к чему хорошему это не приводит вообще.Мы, конечно, живем по ситуации. Что касается зарплат и пенсий, мы повышали их, когда была возможность. В прошлом году состоялось большое повышение зарплат работникам здравоохранения, основному сегменту наших бюджетников. И остальным работникам бюджетной сферы мы тоже поднимали на определенный процент, и пенсионерам. Но сейчас такая ситуация, сейчас кризис. Цены, конечно, мы на энергоносители повысили, но в должном объеме, чтобы катастрофически это не сказалось на положении наших граждан. Выживаем в тех условиях, в которых находимся. Естественно, и правительство, и Верховный Совет, и я как президент, мы каждый день работаем над стабилизацией ситуации. К сожалению, мы вынуждены были сократить программы развития. Те, которые традиционно были у нас в Приднестровье. Мы экономим. Экономим, чтобы полностью исполнять свои социальные обязательства.– Вы поручили оборудовать школы Приднестровья твердотопливными котлами. Вы уже сказали, что ситуация с энергоресурсами в Приднестровье нестабильна. Какие еще шаги реализуются для того, чтобы оснастить такие важные социальные объекты альтернативными источниками питания?– Я не говорил все школы Приднестровья обеспечить котлами. Нет, конечно. Это больницы, это коррекционные учреждения, прежде всего. Это и некоторые школы, некоторые детские садики. С тем, чтобы, не дай Бог, при определенной фазе энергокризиса мы смогли продолжить содержать детей в детских садах, учить их в школах, больных содержать в больницах, а определенные категории населения – в коррекционных учреждениях, не говоря уже о местах лишения свободы. Есть очередность, которую мы будем соблюдать, обеспечения данных учреждений дополнительными источниками энергии. В данном случае твердотопливными котлами, потому что они самые выгодные с точки зрения затрат на обеспечение тепла при отсутствии газа.Какие еще у нас дополнительные меры? Мы все-таки активизировали своим законодательством процесс установки источников выработки электроэнергии от солнечных батарей. И я благодарю внутренних инвесторов, кто этим занимается. И, в принципе, готовы рассмотреть иные программы в данной области.– Вадим Николаевич, в Тирасполе и во всем Приднестровье очень массово отметили 9 мая. Был проливной дождь, несмотря на это, всего по Приднестровью приняли участие 85 тысяч человек. Это самая большая цифра на постсоветском пространстве. На ваш взгляд, почему люди тогда пришли, в условиях того, как сейчас пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны, пересмотреть историю этого праздника? Например, слышал молдавских экспертов, они говорят, что нужно не праздновать, а вспоминать погибших и эту трагедию. Почему в Приднестровье удалось так массово отметить этот праздник?– Я согласен, что в этот день надо и праздновать, и вспоминать погибших. Что мы и делаем. Помните, всегда так было поставлено, что это праздник со слезами на глазах. Слезы не только от радости. Слезы от осознания потерь советского народа в этой войне, от страшных трагедий, от страшных испытаний, которые пережил советский народ в страшнейших испытаниях, в страшнейшем напряжении воли. Опять же, однобокая позиция: давайте как трагедия. Это однобокая позиция. Это и счастье, это и Победа, это и мир. Именно 9 мая принес мир Европе. Не было бы современного Европейского союза без 9 мая. Не было бы 9 мая, там бы до сих пор свирепствовала нацистско-фашистская идеология, и людей жгли в печах, понимаете? Это же правда. Сколько концлагерей было. Какие страшные концлагеря, какие страшные опыты над людьми, над детьми. Какие страшные эксперименты, какие страшные пытки, газовые камеры, сжигание людей в печах. Это же правда. Я часто читаю воспоминания людей, выживших в этом аду, они рассказывали, когда, например, газ не убивал людей (такие случаи тоже бывали, были технические сбои), их полуживыми сбрасывали в печь, понимаете? Стоял крик и ужас. Это все было в Европе. Это факт. Это надо простить или надо забыть? Над этим надо плакать, конечно же. Это надо оплакивать, надо каяться за грехи людей, которые совершили эти злодеяния. Кощунственно обвинять советский народ в оккупации. Да советский народ победил идеологию национал-фашизма, а национал-фашизм поработил Европу. Мы освободили Европу. Наши предки. Мой дед. И другие деды. Они там воевали, проливали свою кровь, чтобы освободить народы, чтобы у них было будущее, чтобы сегодня был Европейский союз, по большому счету. Вот в чем нюанс. Как этого не понять? Как можно на фоне этого всего зла, тотального зла реабилитировать этих подонков? Другого слова не найду. Антонеску и его прихвостни, которые гордились, расстреливая грудных детей. Как можно их реабилитировать? Совесть-то есть у этих людей, которые вообще об этом заявляют? Все это порождает протест в человеке, во мне тоже, кстати, как в человеке. Протест. Я даже иногда думаю, хорошо ли знать историю так глубоко, как в ней копаюсь я? Это тяжело на самом деле. Ты понимаешь всю эту грязь, трагизм и пытаешься остаться человеком.Я хочу привести еще один исторический момент. В одном из концлагерей люди стояли в очереди в газовую камеру. Эти люди были еврейской национальности. Среди них был раввин еврейского происхождения, к сожалению, забыл фамилию. Он собрал вокруг себя людей и что-то им рассказывал. При этом люди улыбались. В шаге от газовой камеры. Одному из немецких надзирателей, из нацистов стало интересно, что раввин им рассказывает в шаге от смерти, почему они веселятся, почему они не плачут. Он подозвал раввина и спросил, что он им рассказывал, от чего люди радовались перед смертью. Раввин ответил, что сказал людям: счастье умереть жертвой, а не палачом. Это глубокие слова, они имеют глубокий смысл. Советский народ стал жертвой, по большому счету. Он принес себя в жертву ради победы над фашизмом и нацизмом. Это надо четко понимать. То, что сейчас происходит попытка переврать историю, порождает протест. Я не сомневался, что в любую погоду люди придут. Потому что не только во мне этот протест. Это уже протест против гражданско-исторического произвола, против тех, кто хочет переврать историю и превратить героев, принесших себя в жертву, в извергов. Это категорически неправильно и наказуемо Богом в конечном итоге. Люди пришли и придут – будь солнце или дождь. Еще раз говорю, в Приднестровье это ставится во главу угла. Память. Поэтому это праздник со слезами на глазах. Ту жертву, которую на алтарь Отечества положил советский народ, ее надо чтить и помнить. Поклонитесь ей – не сломаетесь, уважаемые господа.– В Приднестровье массовые мероприятия провели впервые за последние несколько лет. Мы знаем причину. Это угроза террористических актов. В Приднестровье была серия терактов. В Молдавии же говорят, провели "Бессмертный полк" под прицелами снайперов, которые были на крышах домов в Тирасполе. Что бы вы могли ответить на данную критику, и какие сейчас меры безопасности предпринимаются в Приднестровье?– Естественно, безопасность обеспечивается. Это всем понятно. Да, мы должны были обеспечить безопасность людей, кто пришел на данное шествие. И всегда будем обеспечивать, и всегда обеспечивали. И если даже какие-то люди находились на крыше домов и чем-то занимались, они выполняли свои обязанности. А то, что мы были накрыты серией терактов, притом очень серьезными терактами, они раскрыты, расследованы и есть полностью вся фактура этих терактов, это требует отдельного изучения. Но, конечно, не этими блогерами, которые там рассуждают о приднестровском народе.– Указ о террористической опасности будет действовать до окончания украинского кризиса?– Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, вадим красносельский, молдавия, румыния, россия