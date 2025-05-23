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ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:17 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html
ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец
ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025
ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец
ВС России уничтожают технику и транспорт ВСУ во время перемещения по Красноармейску в любое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T01:17:00+03:00
2025-05-23T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. ВС России уничтожают технику и транспорт ВСУ во время перемещения по Красноармейску в любое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "В ночное время суток во время разведки часто наблюдаем передвижение техники. Прямо по Красноармейску (укр. - Покровск). Противник двигается ночью со включенными фарами, вообще ничего не боится. Вообще безнаказанность полная у него, ну, как они считают. Но, опять же, разведка есть разведка, мы их видим издалека. Наши уже FPV (ударные дроны – ред.) готовы, они уже летят. И, соответственно, поражают цели – транспорт", – сообщил боец. По его словам, незамедлительно поражается любой транспорт противника, замеченный нашей разведкой, от мотоциклов до тяжелой техники, включая образцы западного производства. "Движение в основном у них ночью. Вот днем мало, когда, в основном, если штурм какой-то идет, да, еще могут там заскочить. В основном ночью. Потому что идет подвоз БК (боекомплекта – ред.), еды, воды там, ротация у них, все происходит ночью", – уточнил "Тоха". Также бойцы предоставили агентству кадры уничтожения вражеской техники на Красноармейском участке фронта. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018382849.html
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец

ВС России уничтожают технику ВСУ в Красноармейске в любое время суток

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. ВС России уничтожают технику и транспорт ВСУ во время перемещения по Красноармейску в любое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
"В ночное время суток во время разведки часто наблюдаем передвижение техники. Прямо по Красноармейску (укр. - Покровск). Противник двигается ночью со включенными фарами, вообще ничего не боится. Вообще безнаказанность полная у него, ну, как они считают. Но, опять же, разведка есть разведка, мы их видим издалека. Наши уже FPV (ударные дроны – ред.) готовы, они уже летят. И, соответственно, поражают цели – транспорт", – сообщил боец.
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По его словам, незамедлительно поражается любой транспорт противника, замеченный нашей разведкой, от мотоциклов до тяжелой техники, включая образцы западного производства.
"Движение в основном у них ночью. Вот днем мало, когда, в основном, если штурм какой-то идет, да, еще могут там заскочить. В основном ночью. Потому что идет подвоз БК (боекомплекта – ред.), еды, воды там, ротация у них, все происходит ночью", – уточнил "Тоха".
Также бойцы предоставили агентству кадры уничтожения вражеской техники на Красноармейском участке фронта.
Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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