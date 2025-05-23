https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html

ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец

ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025

ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец

ВС России уничтожают технику и транспорт ВСУ во время перемещения по Красноармейску в любое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:17:00+03:00

2025-05-23T01:17:00+03:00

2025-05-23T01:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. ВС России уничтожают технику и транспорт ВСУ во время перемещения по Красноармейску в любое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "В ночное время суток во время разведки часто наблюдаем передвижение техники. Прямо по Красноармейску (укр. - Покровск). Противник двигается ночью со включенными фарами, вообще ничего не боится. Вообще безнаказанность полная у него, ну, как они считают. Но, опять же, разведка есть разведка, мы их видим издалека. Наши уже FPV (ударные дроны – ред.) готовы, они уже летят. И, соответственно, поражают цели – транспорт", – сообщил боец. По его словам, незамедлительно поражается любой транспорт противника, замеченный нашей разведкой, от мотоциклов до тяжелой техники, включая образцы западного производства. "Движение в основном у них ночью. Вот днем мало, когда, в основном, если штурм какой-то идет, да, еще могут там заскочить. В основном ночью. Потому что идет подвоз БК (боекомплекта – ред.), еды, воды там, ротация у них, все происходит ночью", – уточнил "Тоха". Также бойцы предоставили агентству кадры уничтожения вражеской техники на Красноармейском участке фронта. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018382849.html

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018559159.html

красноармейск

донецкая народная республика

донецк

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красноармейск, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины