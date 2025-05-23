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Проект Пушкинского музтеатра стал победителем грантового конкурса ПФКИ
Проект Пушкинского музтеатра стал победителем грантового конкурса ПФКИ - РИА Новости, 23.05.2025
Проект Пушкинского музтеатра стал победителем грантового конкурса ПФКИ
Проект "Пушкинский театральный фестиваль-2025" Пушкинского музыкально-драматического театра победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ)... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:17:00+03:00
2025-05-23T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Проект "Пушкинский театральный фестиваль-2025" Пушкинского музыкально-драматического театра победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и получил грант на реализацию, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Проект театра вошел в перечень 810 победителей. Всего же на конкурс было подано почти 12 тысяч заявок из 86 регионов России. Фестиваль состоится с 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. В рамках фестиваля профессиональными театрами Москвы, Московской области и регионов России будет показано не менее восьми спектаклей. Проведение Пушкинского театрального фестиваля уже стало традицией. В прошлом году мероприятие было посвящено 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, годом ранее – 125-летию создания К.С. Станиславским Московского художественного театра. В 2025 году фестиваль будет посвящен трем датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию со дня рождения А.П. Чехова, знакового для Пушкино писателя, и 100-летию Пушкино. "Мы благодарим Президентский фонд культурных инициатив за регулярную поддержку проектов нашего театра, за возможность популяризации классического театрального искусства среди жителей Московской области. Такие победы вдохновляют на новые свершения, дают мотивацию творить и создавать. Убежден, что и в этом году наш фестиваль станет настоящим праздником для ценителей театра", – отметил художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий, его слова приводятся на официальном сайте учреждения. Пушкинский театральный фестиваль-2025 пройдет при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Пушкинский.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), пушкино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкино
Проект Пушкинского музтеатра стал победителем грантового конкурса ПФКИ
Проект Пушкинского музыкально-драматического театра победил на конкурсе ПФКИ
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Проект "Пушкинский театральный фестиваль-2025" Пушкинского музыкально-драматического театра победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и получил грант на реализацию, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Проект театра вошел в перечень 810 победителей. Всего же на конкурс было подано почти 12 тысяч заявок из 86 регионов России
.
Фестиваль состоится с 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино
. В рамках фестиваля профессиональными театрами Москвы
, Московской области
и регионов России будет показано не менее восьми спектаклей.
Проведение Пушкинского театрального фестиваля уже стало традицией. В прошлом году мероприятие было посвящено 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, годом ранее – 125-летию создания К.С. Станиславским Московского художественного театра.
В 2025 году фестиваль будет посвящен трем датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию со дня рождения А.П. Чехова, знакового для Пушкино писателя, и 100-летию Пушкино.
"Мы благодарим Президентский фонд культурных инициатив за регулярную поддержку проектов нашего театра, за возможность популяризации классического театрального искусства среди жителей Московской области. Такие победы вдохновляют на новые свершения, дают мотивацию творить и создавать. Убежден, что и в этом году наш фестиваль станет настоящим праздником для ценителей театра", – отметил художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий, его слова приводятся на официальном сайте учреждения.
Пушкинский театральный фестиваль-2025 пройдет при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Пушкинский.