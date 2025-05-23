https://ria.ru/20250523/kondratev-2018732325.html

Кондратьев: новый корпус школы №93 примет учеников 1 сентября 2027 года

Кондратьев: новый корпус школы №93 примет учеников 1 сентября 2027 года - РИА Новости, 23.05.2025

Кондратьев: новый корпус школы №93 примет учеников 1 сентября 2027 года

Новый корпус школы №93 на 300 мест должен принять учеников первого сентября 2027 года в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:14:00+03:00

2025-05-23T17:14:00+03:00

2025-05-23T17:14:00+03:00

краснодарский край

краснодар

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новый корпус школы №93 на 300 мест должен принять учеников первого сентября 2027 года в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Данную задачу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил во время приема граждан, где обсуждалось строительство социальных и инфраструктурных объектов. В мероприятии участвовали руководители профильных министерств и главы муниципалитетов по видеосвязи. Оксана Безух из Краснодара рассказала главе региона о нехватке мест в школе №93. Учреждение рассчитано 1,4 тысячи мест, а посещает его в два раза больше детей. "Многие годы в Краснодаре складывалась непростая ситуация с дефицитом мест в школах, которую мы планомерно улучшаем. Сейчас новые территории осваиваем только с учетом необходимых социальных объектов, а в существующих – с плотной застройкой – решаем этот вопрос точечно. Улучшить ситуацию в этом микрорайоне можем за счет строительства нового корпуса на 300 мест к уже действующей школе. Родители должны иметь возможность водить своих детей в школы рядом с домом, чтобы они могли получать качественное образование в комфортных условиях", – сообщил Кондратьев на встрече с жителями. Как доложил мэр Краснодара Евгений Наумов, проект школы уже получил положительные заключения госэкспертизы. Субсидии на ее возведение предоставлены, в ближайшее время начнется строительство. Губернатор региона отметил, что новый корпус школы №93 в Краснодаре должен принять учеников 1 сентября 2027 года. В трехэтажном здании разместят классные комнаты, спортивные, тренажерные и хореографический залы, кабинеты информатики, библиотеки с компьютерным оборудованием и доступом к интернету, а также медицинский блок и столовую на 150 мест. Школу построят в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Еще одна заявительница – Марина Казанцева из Новопокровского района – рассказала, что почти в двух километрах от станицы Калниболотской на берегу реки Терновка находится детский оздоровительный лагерь "Чайка". Там есть все необходимое для оздоровления, и летом в учреждение приезжают школьники – до 90 человек в смену. Всего организуют три потока, но сейчас количество заявок значительно превышает мощности лагеря. Поэтому необходим дополнительный корпус на 50 мест. "Мы проводим большую работу по созданию и восстановлению муниципальных детских лагерей отдыха. Приятно слышать, что в Новопокровском районе есть действующий лагерь, который пользуется большим спросом у ребят. Необходимо продумать, как его расширить. Мы не будем экономить на наших детях. На осенней сессии Законодательного собрания внесем поправку в бюджет о выделении необходимой суммы и со следующего года приступим к строительству нового корпуса", – добавил Кондратьев на встрече с жителями. Губернатор поручил министру труда и соцразвития края Сергею Гаркуше и главе Новопокровского района Александру Свитенко держать вопрос на контроле.

https://ria.ru/20250523/vodoprovod-2018730333.html

https://ria.ru/20250523/kondratev-2018690235.html

https://ria.ru/20250523/delegatsija-2018598702.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, вениамин кондратьев