https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html
СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"
СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера" - РИА Новости, 23.05.2025
СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"
Российский удар ракетой "Искандер-М" по полигону подготовки украинских военных в Сумской области раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ, написал... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:27:00+03:00
2025-05-23T09:27:00+03:00
2025-05-23T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский удар ракетой "Искандер-М" по полигону подготовки украинских военных в Сумской области раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Этот российский удар выявил острые разногласия в командном составе киевского режима: некоторые офицеры подали в отставку вследствие того, что они назвали "бессмысленными приказами и ненужными жертвами", — говорится в материале.Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.
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Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны.
2025-05-23T09:27
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, брикс, украина, россия, искандер-м
В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Украина, Россия, Искандер-М
СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"
IB: удар по полигону в Сумах раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ