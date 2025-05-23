https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html

СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"

СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера" - РИА Новости, 23.05.2025

СМИ раскрыли, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"

Российский удар ракетой "Искандер-М" по полигону подготовки украинских военных в Сумской области раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ, написал... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:27:00+03:00

2025-05-23T09:27:00+03:00

2025-05-23T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский удар ракетой "Искандер-М" по полигону подготовки украинских военных в Сумской области раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Этот российский удар выявил острые разногласия в командном составе киевского режима: некоторые офицеры подали в отставку вследствие того, что они назвали "бессмысленными приказами и ненужными жертвами", — говорится в материале.Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.

https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html

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Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны. 2025-05-23T09:27 true PT0M42S

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, брикс, украина, россия, искандер-м