Каллас публично опозорилась в Сербии
Каллас в Сербии не смогла правильно назвать три ветви власти
© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии. 22 мая 2025 года
© AP Photo / Darko Vojinovic
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии. 22 мая 2025 года
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии запуталась в словах и не смогла описать принцип разделения властей, видео ее выступления опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.
Дипломат сначала назвала исполнительную власть правящей, а потом несколько раз пыталась правильно произнести слово "законодательная".
"Один из принципов Европейского союза — это разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть… у вас есть законодательная, законодательная власть, у вас есть правящая власть, потом у вас есть законод.., то есть я имею в виду суды", — сказала она.
После неудачной попытки ответить на вопрос журналиста Каллас попыталась оправдаться тем, что устала после большой нагрузки из-за долгих поездок.
"Извините, это была очень долгая неделя", — пожаловалась глава европейской дипломатии.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили о том, что власти в Вашингтоне игнорируют главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее бестактности и публичной критики президента США Дональда Трампа.