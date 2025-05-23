https://ria.ru/20250523/kallas-2018561671.html

Каллас публично опозорилась в Сербии

Каллас публично опозорилась в Сербии - РИА Новости, 23.05.2025

Каллас публично опозорилась в Сербии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии запуталась в словах и не смогла описать принцип... РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T00:53:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии запуталась в словах и не смогла описать принцип разделения властей, видео ее выступления опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.Дипломат сначала назвала исполнительную власть правящей, а потом несколько раз пыталась правильно произнести слово "законодательная"."Один из принципов Европейского союза — это разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть… у вас есть законодательная, законодательная власть, у вас есть правящая власть, потом у вас есть законод.., то есть я имею в виду суды", — сказала она.После неудачной попытки ответить на вопрос журналиста Каллас попыталась оправдаться тем, что устала после большой нагрузки из-за долгих поездок."Извините, это была очень долгая неделя", — пожаловалась глава европейской дипломатии.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили о том, что власти в Вашингтоне игнорируют главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее бестактности и публичной критики президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250522/telegraph-2018430303.html

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html

https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html

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в мире, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, сербия