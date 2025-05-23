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В Италии арестовали вора в законе из Грузии - РИА Новости, 23.05.2025
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10:39 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/italija-2018600241.html
В Италии арестовали вора в законе из Грузии
В Италии арестовали вора в законе из Грузии - РИА Новости, 23.05.2025
В Италии арестовали вора в законе из Грузии
Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:39:00+03:00
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима. Полиция использовала в отношении 44-летнего уроженца Грузии термин "вор в законе", называя его "высокопоставленным членом организованной преступности" из "советского криминального жаргона". "Находившегося в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов арестовали в аэропорту "Чампино", - говорится в сообщении полиции. Преступника арестовали в автомобиле с немецкими номерами. По данным полиции, арестованный координировал "корыстные преступления" в Одессе и области, вовлекая в сферу своего влияния многочисленных последователей. "По приказу "босса" его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали 350 тысяч долларов под угрозой убийства", - говорится в заявлении. Мафиози поместили в тюрьму.
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в мире, грузия, одесса, рим, италия
В мире, Грузия, Одесса, Рим, Италия
В Италии арестовали вора в законе из Грузии

Итальянская полиция арестовала вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима.
Полиция использовала в отношении 44-летнего уроженца Грузии термин "вор в законе", называя его "высокопоставленным членом организованной преступности" из "советского криминального жаргона".
"Находившегося в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов арестовали в аэропорту "Чампино", - говорится в сообщении полиции. Преступника арестовали в автомобиле с немецкими номерами.
По данным полиции, арестованный координировал "корыстные преступления" в Одессе и области, вовлекая в сферу своего влияния многочисленных последователей. "По приказу "босса" его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали 350 тысяч долларов под угрозой убийства", - говорится в заявлении. Мафиози поместили в тюрьму.
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