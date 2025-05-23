https://ria.ru/20250523/italija-2018600241.html
В Италии арестовали вора в законе из Грузии
В Италии арестовали вора в законе из Грузии - РИА Новости, 23.05.2025
В Италии арестовали вора в законе из Грузии
Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:39:00+03:00
2025-05-23T10:39:00+03:00
2025-05-23T10:39:00+03:00
в мире
грузия
одесса
рим
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18136/82/181368224_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3adabc6085656683785001e225cf3fb8.jpg
РИМ, 23 мая – РИА Новости. Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима. Полиция использовала в отношении 44-летнего уроженца Грузии термин "вор в законе", называя его "высокопоставленным членом организованной преступности" из "советского криминального жаргона". "Находившегося в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов арестовали в аэропорту "Чампино", - говорится в сообщении полиции. Преступника арестовали в автомобиле с немецкими номерами. По данным полиции, арестованный координировал "корыстные преступления" в Одессе и области, вовлекая в сферу своего влияния многочисленных последователей. "По приказу "босса" его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали 350 тысяч долларов под угрозой убийства", - говорится в заявлении. Мафиози поместили в тюрьму.
https://ria.ru/20250522/sud-2018507927.html
грузия
одесса
рим
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18136/82/181368224_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_627ce5d443d84925d6bd02ecbc6bb262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, одесса, рим, италия
В мире, Грузия, Одесса, Рим, Италия
В Италии арестовали вора в законе из Грузии
Итальянская полиция арестовала вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе