https://ria.ru/20250523/italija-2018600241.html

В Италии арестовали вора в законе из Грузии

В Италии арестовали вора в законе из Грузии - РИА Новости, 23.05.2025

В Италии арестовали вора в законе из Грузии

Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:39:00+03:00

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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Итальянская полиция арестовала разыскивавшегося на международном уровне вора в законе из Грузии, действовавшего в Одессе и области, сообщило управление Рима. Полиция использовала в отношении 44-летнего уроженца Грузии термин "вор в законе", называя его "высокопоставленным членом организованной преступности" из "советского криминального жаргона". "Находившегося в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов арестовали в аэропорту "Чампино", - говорится в сообщении полиции. Преступника арестовали в автомобиле с немецкими номерами. По данным полиции, арестованный координировал "корыстные преступления" в Одессе и области, вовлекая в сферу своего влияния многочисленных последователей. "По приказу "босса" его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали 350 тысяч долларов под угрозой убийства", - говорится в заявлении. Мафиози поместили в тюрьму.

https://ria.ru/20250522/sud-2018507927.html

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