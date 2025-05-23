https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html

Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России

Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России - РИА Новости, 23.05.2025

Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России

Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:27:00+03:00

2025-05-23T03:27:00+03:00

2025-05-23T03:27:00+03:00

общество

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Мы же каждый год теперь, слава Богу, заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа", - рассказал Онищенко. Специалисты, заранее зная свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите населения от них, пояснил он.

https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html

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общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, россия