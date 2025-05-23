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Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России - РИА Новости, 23.05.2025
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03:27 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России - РИА Новости, 23.05.2025
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России
Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:27:00+03:00
2025-05-23T03:27:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Мы же каждый год теперь, слава Богу, заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа", - рассказал Онищенко. Специалисты, заранее зная свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите населения от них, пояснил он.
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общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, россия
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Россия
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России

Онищенко: российские специалисты заранее готовят вакцину от гриппа

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в поликлинике
Вакцинация от гриппа в поликлинике - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Мы же каждый год теперь, слава Богу, заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа", - рассказал Онищенко.
Специалисты, заранее зная свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите населения от них, пояснил он.
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ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияРоссия
 
 
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