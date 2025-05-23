https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России - РИА Новости, 23.05.2025
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России
Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:27:00+03:00
2025-05-23T03:27:00+03:00
2025-05-23T03:27:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6888d8ed06cdd479bff2d7778b3d760c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские специалисты заранее прогнозируют, какие штаммы вирусов будут доминировать, готовят вакцину и прививают ею население, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Мы же каждый год теперь, слава Богу, заранее прогнозируем, какие штаммы будут доминировать, готовим вакцину и каждый год прививаем уже новые вакцины от гриппа", - рассказал Онищенко. Специалисты, заранее зная свойства новых вирусов, могут грамотно проводить мероприятия по защите населения от них, пояснил он.
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_80cb1b5db77de8754124dc54d905a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, россия
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Россия
Онищенко рассказал об обновлении вакцины от гриппа в России
Онищенко: российские специалисты заранее готовят вакцину от гриппа