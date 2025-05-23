Матвиенко высказалась о взаимодействии государств в сфере экологии
Матвиенко: государства мирового большинства готовы сотрудничать в сфере экологии
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Государства мирового большинства готовы к открытому и созидательному сотрудничеству в сфере экологии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Невский конгресс можно по праву назвать важным событием в мировом экологическом календаре, он уже завоевал высокий авторитет. Сегодня в этом зале собрались учёные, эксперты, парламентарии, представители международных организаций, бизнеса, органов государственной власти, общественных и волонтёрских объединений из более чем 70 стран мира. Такое широкое международное представительство говорит о том, что государства мирового большинства готовы к открытому, созидательному сотрудничеству в сфере экологии и понимают свою ответственность, понимают значимость", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания XI Невского международного экологического конгресса.
Парламентарий отметила, что развитие новых технологий, рост объёмов энергопотребления, загрязнение мирового океана и другие антропогенные процессы приводят к ощутимым негативным последствиям для экологии и "здоровья людей". По её словам, этот ответственный исторический этап "заставляет всерьёз задуматься о ряде фундаментальных вопросов".
"Сколько бы тысяч километров не разделяло наши страны, экологические проблемы не знают государственных границ. Они касаются каждого континента, каждой страны и каждого человека", - подчеркнула председатель СФ.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отмечала, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран. -0-