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Матвиенко высказалась о взаимодействии государств в сфере экологии

Матвиенко высказалась о взаимодействии государств в сфере экологии - РИА Новости, 23.05.2025

Матвиенко высказалась о взаимодействии государств в сфере экологии

Государства мирового большинства готовы к открытому и созидательному сотрудничеству в сфере экологии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:50:00+03:00

2025-05-23T13:50:00+03:00

2025-05-23T13:57:00+03:00

санкт-петербург

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Государства мирового большинства готовы к открытому и созидательному сотрудничеству в сфере экологии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Невский конгресс можно по праву назвать важным событием в мировом экологическом календаре, он уже завоевал высокий авторитет. Сегодня в этом зале собрались учёные, эксперты, парламентарии, представители международных организаций, бизнеса, органов государственной власти, общественных и волонтёрских объединений из более чем 70 стран мира. Такое широкое международное представительство говорит о том, что государства мирового большинства готовы к открытому, созидательному сотрудничеству в сфере экологии и понимают свою ответственность, понимают значимость", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания XI Невского международного экологического конгресса. Парламентарий отметила, что развитие новых технологий, рост объёмов энергопотребления, загрязнение мирового океана и другие антропогенные процессы приводят к ощутимым негативным последствиям для экологии и "здоровья людей". По её словам, этот ответственный исторический этап "заставляет всерьёз задуматься о ряде фундаментальных вопросов". "Сколько бы тысяч километров не разделяло наши страны, экологические проблемы не знают государственных границ. Они касаются каждого континента, каждой страны и каждого человека", - подчеркнула председатель СФ. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отмечала, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран. -0-

https://ria.ru/20250522/matvienko-2018386679.html

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санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг