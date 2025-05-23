https://ria.ru/20250523/goslitmuzey-2018743904.html

Гослитмузей представит выставку о творчестве Федора Достоевского в Китае

Гослитмузей представит выставку о творчестве Федора Достоевского в Китае - РИА Новости, 23.05.2025

Гослитмузей представит выставку о творчестве Федора Достоевского в Китае

Гослитмузей весной 2026 года в рамках международного культурного сотрудничества представит в Китае выставку "Достоевский: "Человек есть тайна", которая... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:57:00+03:00

2025-05-23T17:57:00+03:00

2025-05-23T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гослитмузей весной 2026 года в рамках международного культурного сотрудничества представит в Китае выставку "Достоевский: "Человек есть тайна", которая откроется в Художественном музее Му Синя в КНР, сообщили в пресс-службе музея. "Весной 2026 года Государственный музей истории российской литературы им. Даля представит в Китае масштабную выставку, посвященную Федору Достоевскому. О проекте рассказал директор музея Дмитрий Бак на фестивале "Интермузей",- говорится в сообщении. По словам организаторов, интерес к творчеству Достоевского до сих пор не угасает во всем мире. "Неувядающий интерес к творчеству Достоевского во всем мире легко объясним. Писатель исследовал главный вопрос, который занимал его всю жизнь: тайна человека, тайна его существования, смысл и цели Бытия. Этот вопрос всегда актуален – и в годы мирной жизни, и в годы социальных потрясений. И это всегда вопрос личный. Он волнует каждого, вне зависимости от его образования, нравственных убеждений и физических данных. Достоевский не дает рецептов, но дает читателю возможность осознать себя как тайну и вместе с ним ее исследует", - приводит пресс-служба слова директора Литературного музея Дмитрия Бака. Как уточняют в пресс-службе, экспозиция познакомит китайских посетителей с жизнью, творчеством и окружением великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста. На выставке будут представлены личные вещи Достоевского, прижизненные портреты и фотографии, издания, автографы, а также иллюстрации из собрания музея. Проект станет значимым событием в культурном обмене между Россией и Китаем, способствуя углублению взаимопонимания двух стран и расширению знакомства с русской литературой за рубежом, добавили в пресс-службе Гослитмузея.

https://ria.ru/20250522/muzei-2018530892.html

https://ria.ru/20250522/ayvazrovskiy-2018479611.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, дмитрий бак