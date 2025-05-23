https://ria.ru/20250523/germaniya-2018783320.html
Число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге выросло до 17 человек
Число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге выросло до 17 человек - РИА Новости, 24.05.2025
Число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге выросло до 17 человек
Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга выросло до 17, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:10:00+03:00
2025-05-23T22:10:00+03:00
2025-05-24T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга выросло до 17, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на пожарную службу. Ранее телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших в результате нападения, включая трех, получивших опасные для жизни ранения. Полиция не уточняла число жертв, но сообщила о задержании 39-летней подозреваемой. "По данным пожарной службы, число пострадавших выросло. По имеющимся данным, пострадали 17 человек, четверо из которых получили опасные для жизни ранения", - пишет Spiegel.
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
Число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге выросло до 17 человек
Spiegel: 17 человек пострадали во время нападения с ножом на вокзале Гамбурга
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга выросло до 17, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на пожарную службу.
Ранее телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших в результате нападения, включая трех, получивших опасные для жизни ранения. Полиция не уточняла число жертв, но сообщила о задержании 39-летней подозреваемой.
"По данным пожарной службы, число пострадавших выросло. По имеющимся данным, пострадали 17 человек, четверо из которых получили опасные для жизни ранения", - пишет Spiegel.