Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/genprokuratura-2018745699.html
Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I
Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I - РИА Новости, 23.05.2025
Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I
Представитель Генпрокуратуры РФ напомнил, что по указам Петра I коррупционеров лишали имущества и вырывали им ноздри, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:02:00+03:00
2025-05-23T18:02:00+03:00
россия
камчатский край
владивосток
юрий зубарев
петр i
генеральная прокуратура рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:969:2072:2135_1920x0_80_0_0_a8e293a5c6604bf73fac28c9b80afa47.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ напомнил, что по указам Петра I коррупционеров лишали имущества и вырывали им ноздри, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Владивостока, где рассматривается иск о взыскании в доход государства более 16 миллиардов рублей коррупционных активов. Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ". Первое заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В их числе - ООО "Альбатрос", ООО "Компания "Край земли", ООО "Персея" и другие. В итоге число ответчиков по делу возросло до 65. Ленинский районный суд Владивостока в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых и экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт и Камчатское морское пароходство. В настоящее время судья продолжает зачитывать решение. "Он (Петр I - ред.) очень сильно ужесточил ответственность за коррупционные правонарушения... Указом от 1713 года... предписывалось сообщать о коррупционных деяниях, и это поощрялось. С 1714 года были введены ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, и самой мягкой формой являлось вырывание ноздрей коррупционеру и лишение его всего имущества. А с 1715 года указом Петра, если военнослужащим допускались какие-либо коррупционные деяния, полагалась смертная казнь. В настоящее время всё гораздо мягче", - сказал во время реплик по делу представитель ГП. На заседании в марте Генпрокуратура РФ оценила в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, включая морской торговый порт и "Камчатское морское пароходство". В списке ответчиков - известные в регионе люди. Юрий Зубарь в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года его назначили заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда. Еще одно имя в списке - Александр Иванчей, который, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем министра имущественных и земельных отношений региона. В апреле представитель Генпрокуратуры выступил на суде с ходатайством приобщить документы "о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, имеющих непосредственное отношение к группе компаний "Морской порт" и группе компаний "Терминал". Ранее эти фамилии и названия компаний звучали в ходе рассмотрения в суде иска ГП. На заседании озвучили, что СУСК возбудил пять уголовных дел, в том числе о легализации коррупционных доходов, к руководителям компаний.
https://ria.ru/20250523/sud-2018729497.html
https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html
https://ria.ru/20250523/sud-2018644920.html
россия
камчатский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:775:2072:2329_1920x0_80_0_0_bbb86b04d429af174d25ac7af5a654f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатский край, владивосток, юрий зубарев, петр i, генеральная прокуратура рф, единая россия
Россия, Камчатский край, Владивосток, Юрий Зубарев, Петр I, Генеральная прокуратура РФ, Единая Россия
Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I

Генпрокуратура напомнила об эпохе Петра I, когда коррупционерам вырывали ноздри

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура России
Генеральная прокуратура России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ напомнил, что по указам Петра I коррупционеров лишали имущества и вырывали им ноздри, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Владивостока, где рассматривается иск о взыскании в доход государства более 16 миллиардов рублей коррупционных активов.
Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ". Первое заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В их числе - ООО "Альбатрос", ООО "Компания "Край земли", ООО "Персея" и другие. В итоге число ответчиков по делу возросло до 65.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости
Вчера, 17:07
Ленинский районный суд Владивостока в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых и экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт и Камчатское морское пароходство. В настоящее время судья продолжает зачитывать решение.
«
"Он (Петр I - ред.) очень сильно ужесточил ответственность за коррупционные правонарушения... Указом от 1713 года... предписывалось сообщать о коррупционных деяниях, и это поощрялось. С 1714 года были введены ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, и самой мягкой формой являлось вырывание ноздрей коррупционеру и лишение его всего имущества. А с 1715 года указом Петра, если военнослужащим допускались какие-либо коррупционные деяния, полагалась смертная казнь. В настоящее время всё гораздо мягче", - сказал во время реплик по делу представитель ГП.
На заседании в марте Генпрокуратура РФ оценила в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, включая морской торговый порт и "Камчатское морское пароходство".
В списке ответчиков - известные в регионе люди. Юрий Зубарь в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года его назначили заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции
7 марта, 02:40
Еще одно имя в списке - Александр Иванчей, который, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем министра имущественных и земельных отношений региона.
В апреле представитель Генпрокуратуры выступил на суде с ходатайством приобщить документы "о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, имеющих непосредственное отношение к группе компаний "Морской порт" и группе компаний "Терминал". Ранее эти фамилии и названия компаний звучали в ходе рассмотрения в суде иска ГП. На заседании озвучили, что СУСК возбудил пять уголовных дел, в том числе о легализации коррупционных доходов, к руководителям компаний.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке
Вчера, 13:36
 
РоссияКамчатский крайВладивостокЮрий ЗубаревПетр IГенеральная прокуратура РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала