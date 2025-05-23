Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I
Генпрокуратура напомнила об эпохе Петра I, когда коррупционерам вырывали ноздри
Генеральная прокуратура России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ напомнил, что по указам Петра I коррупционеров лишали имущества и вырывали им ноздри, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Владивостока, где рассматривается иск о взыскании в доход государства более 16 миллиардов рублей коррупционных активов.
Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ". Первое заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В их числе - ООО "Альбатрос", ООО "Компания "Край земли", ООО "Персея" и другие. В итоге число ответчиков по делу возросло до 65.
Ленинский районный суд Владивостока в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых и экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт и Камчатское морское пароходство. В настоящее время судья продолжает зачитывать решение.
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"Он (Петр I - ред.) очень сильно ужесточил ответственность за коррупционные правонарушения... Указом от 1713 года... предписывалось сообщать о коррупционных деяниях, и это поощрялось. С 1714 года были введены ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, и самой мягкой формой являлось вырывание ноздрей коррупционеру и лишение его всего имущества. А с 1715 года указом Петра, если военнослужащим допускались какие-либо коррупционные деяния, полагалась смертная казнь. В настоящее время всё гораздо мягче", - сказал во время реплик по делу представитель ГП.
На заседании в марте Генпрокуратура РФ оценила в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, включая морской торговый порт и "Камчатское морское пароходство".
В списке ответчиков - известные в регионе люди. Юрий Зубарь в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года его назначили заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда.
Еще одно имя в списке - Александр Иванчей, который, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем министра имущественных и земельных отношений региона.
В апреле представитель Генпрокуратуры выступил на суде с ходатайством приобщить документы "о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, имеющих непосредственное отношение к группе компаний "Морской порт" и группе компаний "Терминал". Ранее эти фамилии и названия компаний звучали в ходе рассмотрения в суде иска ГП. На заседании озвучили, что СУСК возбудил пять уголовных дел, в том числе о легализации коррупционных доходов, к руководителям компаний.