https://ria.ru/20250523/genprokuratura-2018745699.html

Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I

Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I - РИА Новости, 23.05.2025

Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I

Представитель Генпрокуратуры РФ напомнил, что по указам Петра I коррупционеров лишали имущества и вырывали им ноздри, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:02:00+03:00

2025-05-23T18:02:00+03:00

2025-05-23T18:02:00+03:00

россия

камчатский край

владивосток

юрий зубарев

петр i

генеральная прокуратура рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:969:2072:2135_1920x0_80_0_0_a8e293a5c6604bf73fac28c9b80afa47.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ напомнил, что по указам Петра I коррупционеров лишали имущества и вырывали им ноздри, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Владивостока, где рассматривается иск о взыскании в доход государства более 16 миллиардов рублей коррупционных активов. Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ". Первое заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В их числе - ООО "Альбатрос", ООО "Компания "Край земли", ООО "Персея" и другие. В итоге число ответчиков по делу возросло до 65. Ленинский районный суд Владивостока в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых и экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт и Камчатское морское пароходство. В настоящее время судья продолжает зачитывать решение. "Он (Петр I - ред.) очень сильно ужесточил ответственность за коррупционные правонарушения... Указом от 1713 года... предписывалось сообщать о коррупционных деяниях, и это поощрялось. С 1714 года были введены ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, и самой мягкой формой являлось вырывание ноздрей коррупционеру и лишение его всего имущества. А с 1715 года указом Петра, если военнослужащим допускались какие-либо коррупционные деяния, полагалась смертная казнь. В настоящее время всё гораздо мягче", - сказал во время реплик по делу представитель ГП. На заседании в марте Генпрокуратура РФ оценила в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, включая морской торговый порт и "Камчатское морское пароходство". В списке ответчиков - известные в регионе люди. Юрий Зубарь в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года его назначили заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда. Еще одно имя в списке - Александр Иванчей, который, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем министра имущественных и земельных отношений региона. В апреле представитель Генпрокуратуры выступил на суде с ходатайством приобщить документы "о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, имеющих непосредственное отношение к группе компаний "Морской порт" и группе компаний "Терминал". Ранее эти фамилии и названия компаний звучали в ходе рассмотрения в суде иска ГП. На заседании озвучили, что СУСК возбудил пять уголовных дел, в том числе о легализации коррупционных доходов, к руководителям компаний.

https://ria.ru/20250523/sud-2018729497.html

https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html

https://ria.ru/20250523/sud-2018644920.html

россия

камчатский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, камчатский край, владивосток, юрий зубарев, петр i, генеральная прокуратура рф, единая россия