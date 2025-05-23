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С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве - РИА Новости, 26.05.2025
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16:14 23.05.2025 (обновлено: 16:15 26.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gazoprovod-2019139184.html
С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве
С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве - РИА Новости, 26.05.2025
С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве
С начала 2025 года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-23T16:14:00+03:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. С начала 2025 года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала текущего года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов. Современные технологии позволяют работать быстро, без отключения потребителей от газоснабжения, с обеспечением максимального уровня безопасности, экологичности и комфорта для жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься масштабным переустройством сетей газоснабжения, работы проходят в сложных условиях плотной городской застройки, специалисты используют современные бестраншейные технологии производства земляных работ, которые обеспечивают безопасность и комфорт для москвичей. "Закольцованная газотранспортная система позволяет не отключать подачу газа. Применение современного высокотехнологичного оборудования и высококачественных материалов гарантирует, что новые сети прослужат более 40 лет и обеспечат стабильное и безопасное газоснабжение города", - добавляется в сообщении.
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москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве

С начала 2025 г специалисты АО "Мосгаз" переустроили 3 км газопроводов в Москве,

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. С начала 2025 года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С начала текущего года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов. Современные технологии позволяют работать быстро, без отключения потребителей от газоснабжения, с обеспечением максимального уровня безопасности, экологичности и комфорта для жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься масштабным переустройством сетей газоснабжения, работы проходят в сложных условиях плотной городской застройки, специалисты используют современные бестраншейные технологии производства земляных работ, которые обеспечивают безопасность и комфорт для москвичей.
"Закольцованная газотранспортная система позволяет не отключать подачу газа. Применение современного высокотехнологичного оборудования и высококачественных материалов гарантирует, что новые сети прослужат более 40 лет и обеспечат стабильное и безопасное газоснабжение города", - добавляется в сообщении.
Промывка памятника Ю.А. Гагарину - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Чистота на максимум
23 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
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