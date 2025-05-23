https://ria.ru/20250523/gazoprovod-2019139184.html

С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве

С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве - РИА Новости, 26.05.2025

С начала 2025 года было переустроено три километра газопроводов в Москве

С начала 2025 года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-23T16:14:00+03:00

2025-05-23T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. С начала 2025 года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала текущего года специалисты АО "Мосгаз" переустроили три километра газопроводов. Современные технологии позволяют работать быстро, без отключения потребителей от газоснабжения, с обеспечением максимального уровня безопасности, экологичности и комфорта для жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься масштабным переустройством сетей газоснабжения, работы проходят в сложных условиях плотной городской застройки, специалисты используют современные бестраншейные технологии производства земляных работ, которые обеспечивают безопасность и комфорт для москвичей. "Закольцованная газотранспортная система позволяет не отключать подачу газа. Применение современного высокотехнологичного оборудования и высококачественных материалов гарантирует, что новые сети прослужат более 40 лет и обеспечат стабильное и безопасное газоснабжение города", - добавляется в сообщении.

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