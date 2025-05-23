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Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах нападавшей - РИА Новости, 24.05.2025
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23:13 23.05.2025 (обновлено: 10:53 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gamburg-2018788107.html
Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах нападавшей
Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах нападавшей - РИА Новости, 24.05.2025
Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах нападавшей
Полиция Гамбурга не обладает свидетельствами того, что у женщины, напавшей с ножом на людей на вокзале города, были какие-либо политические мотивы,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T23:13:00+03:00
2025-05-24T10:53:00+03:00
в мире
гамбург (город)
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция Гамбурга не обладает свидетельствами того, что у женщины, напавшей с ножом на людей на вокзале города, были какие-либо политические мотивы, предполагается наличие у нее психических проблем, сообщил журнал Spiegel. "По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов", - пишет Spiegel. Также сообщается, что женщина не оказала сопротивления при задержании. В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован нападением в Гамбурге. "Новости из Гамбурга шокируют. Мои мысли с жертвами и их семьями. Я выражаю благодарность всем экстренным службам на месте происшествия за быстрое оказание помощи", - написал Мерц в социальной сети Х. Канцлер также заявил, что провел телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером и предложил ему помощь федерального правительства. Ранее в пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. По последним данным, в результате нападения пострадали 17 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщала, что задержанной женщине 39 лет.
https://ria.ru/20250523/germaniya-2018706959.html
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в мире, гамбург (город), германия, фридрих мерц
В мире, Гамбург (город), Германия, Фридрих Мерц
Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах нападавшей

Spiegel: у женщины, напавшей с ножом в Гамбурге, не было политических мотивов

© Getty Images / picture alliance/Steven HutchingsЭкстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга. 23 мая 2025
Экстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга. 23 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Steven Hutchings
Экстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга. 23 мая 2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция Гамбурга не обладает свидетельствами того, что у женщины, напавшей с ножом на людей на вокзале города, были какие-либо политические мотивы, предполагается наличие у нее психических проблем, сообщил журнал Spiegel.
"По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов", - пишет Spiegel.
Также сообщается, что женщина не оказала сопротивления при задержании.
В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован нападением в Гамбурге.
"Новости из Гамбурга шокируют. Мои мысли с жертвами и их семьями. Я выражаю благодарность всем экстренным службам на месте происшествия за быстрое оказание помощи", - написал Мерц в социальной сети Х.
Канцлер также заявил, что провел телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером и предложил ему помощь федерального правительства.
Ранее в пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. По последним данным, в результате нападения пострадали 17 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщала, что задержанной женщине 39 лет.
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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В миреГамбург (город)ГерманияФридрих Мерц
 
 
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