https://ria.ru/20250523/filimonov-2018734829.html

Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%

Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4% - РИА Новости, 23.05.2025

Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%

Правительство Вологодской области поставило задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:26:00+03:00

2025-05-23T17:26:00+03:00

2025-05-23T17:26:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство Вологодской области поставило задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Для достижения этой цели правительство региона реализует целый комплекс мероприятий по стимулированию и развитию рынка труда. "Напомню, что в прошлом году Вологодская область уверенно закрепилась в "зеленой зоне" федерального рейтинга по уровню регистрируемой безработицы. Сейчас показатель остается на прежнем уровне и составляет 0,5%. Это исторический минимум для нашего региона за последние 15 лет. По сравнению с началом 2024 года, уровень безработицы снизился на 0,3%", – сказал Филимонов, его слова привели в пресс-службе регионального правительства. На текущий момент самый низкий уровень безработицы – 0,2% - зарегистрирован в Верховажском округе, а самый высокий – 1,2% - в Чагодощенском и Вашкинском округах. В целом, безработными остаются 3125 вологжан. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составляет свыше 13,7 тысячи вакансий, более 60% из них – рабочие специальности. Также регион нуждается в специалистах в здравоохранении, торговле, образовании и сельском хозяйстве. "Расширяем возможности регионального рынка труда – создаем новые рабочие места в рамках реализации инвестпроектов, проводим конкурсы профмастерства всероссийского и регионального уровней, оказываем помощь в трудоустройстве социально уязвимым категориям граждан. Продолжаем разрабатывать меры оперативного реагирования на запросы экономики. Особое внимание уделяем обеспечению отраслей квалифицированными кадрами, готовыми перепрофилироваться в соответствии с запросами работодателей", – добавил Филимонов. Мероприятия по защите граждан от безработицы реализуются в Вологодской области в рамках государственной программы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд", а также в рамках национального проекта "Кадры", который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250522/filimonov-2018538593.html

https://ria.ru/20250522/mgimo--2018521147.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов