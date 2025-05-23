https://ria.ru/20250523/filimonov-2018734829.html
Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%
Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4% - РИА Новости, 23.05.2025
Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%
Правительство Вологодской области поставило задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:26:00+03:00
2025-05-23T17:26:00+03:00
2025-05-23T17:26:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство Вологодской области поставило задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Для достижения этой цели правительство региона реализует целый комплекс мероприятий по стимулированию и развитию рынка труда. "Напомню, что в прошлом году Вологодская область уверенно закрепилась в "зеленой зоне" федерального рейтинга по уровню регистрируемой безработицы. Сейчас показатель остается на прежнем уровне и составляет 0,5%. Это исторический минимум для нашего региона за последние 15 лет. По сравнению с началом 2024 года, уровень безработицы снизился на 0,3%", – сказал Филимонов, его слова привели в пресс-службе регионального правительства. На текущий момент самый низкий уровень безработицы – 0,2% - зарегистрирован в Верховажском округе, а самый высокий – 1,2% - в Чагодощенском и Вашкинском округах. В целом, безработными остаются 3125 вологжан. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составляет свыше 13,7 тысячи вакансий, более 60% из них – рабочие специальности. Также регион нуждается в специалистах в здравоохранении, торговле, образовании и сельском хозяйстве. "Расширяем возможности регионального рынка труда – создаем новые рабочие места в рамках реализации инвестпроектов, проводим конкурсы профмастерства всероссийского и регионального уровней, оказываем помощь в трудоустройстве социально уязвимым категориям граждан. Продолжаем разрабатывать меры оперативного реагирования на запросы экономики. Особое внимание уделяем обеспечению отраслей квалифицированными кадрами, готовыми перепрофилироваться в соответствии с запросами работодателей", – добавил Филимонов. Мероприятия по защите граждан от безработицы реализуются в Вологодской области в рамках государственной программы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд", а также в рамках национального проекта "Кадры", который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250522/filimonov-2018538593.html
https://ria.ru/20250522/mgimo--2018521147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%
Губернатор Филимонов: ставим задачу по снижению уровня безработицы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство Вологодской области поставило задачу по снижению уровня безработицы до 0,4%, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Для достижения этой цели правительство региона реализует целый комплекс мероприятий по стимулированию и развитию рынка труда.
"Напомню, что в прошлом году Вологодская область уверенно закрепилась в "зеленой зоне" федерального рейтинга по уровню регистрируемой безработицы. Сейчас показатель остается на прежнем уровне и составляет 0,5%. Это исторический минимум для нашего региона за последние 15 лет. По сравнению с началом 2024 года, уровень безработицы снизился на 0,3%", – сказал Филимонов
, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.
На текущий момент самый низкий уровень безработицы – 0,2% - зарегистрирован в Верховажском округе, а самый высокий – 1,2% - в Чагодощенском и Вашкинском округах. В целом, безработными остаются 3125 вологжан.
Потребность в работниках, заявленная работодателями, составляет свыше 13,7 тысячи вакансий, более 60% из них – рабочие специальности. Также регион нуждается в специалистах в здравоохранении, торговле, образовании и сельском хозяйстве.
"Расширяем возможности регионального рынка труда – создаем новые рабочие места в рамках реализации инвестпроектов, проводим конкурсы профмастерства всероссийского и регионального уровней, оказываем помощь в трудоустройстве социально уязвимым категориям граждан. Продолжаем разрабатывать меры оперативного реагирования на запросы экономики. Особое внимание уделяем обеспечению отраслей квалифицированными кадрами, готовыми перепрофилироваться в соответствии с запросами работодателей", – добавил Филимонов.
Мероприятия по защите граждан от безработицы реализуются в Вологодской области в рамках государственной программы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд", а также в рамках национального проекта "Кадры", который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.