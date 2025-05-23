https://ria.ru/20250523/evrodeputat-2018732637.html
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время - РИА Новости, 23.05.2025
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:14:00+03:00
2025-05-23T17:14:00+03:00
2025-05-23T17:23:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
госдума рф
москва
украина
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_0:209:3013:1904_1920x0_80_0_0_43523acb736d715df5601c0f63cf86ed.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации на Украине."По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями наши двусторонние отношения, ситуацию на Украине, права человека и международную политику", - написал парламентарий на своей странице в соцсети ХКартхайзер заявил изданию Politico, что оплатит поездку из собственных средств, поскольку Европарламент блокирует дипломатические усилия евродепутатов по организации встреч с РФ, отметив, что не будет получать финансирование из других источников.
https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html
люксембург (округ)
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_215:195:2685:2047_1920x0_80_0_0_428a534d4c214d65c2357d1fa18ca93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, люксембург (округ), госдума рф, москва, украина, европарламент
В мире, Люксембург (округ), Госдума РФ, Москва, Украина, Европарламент
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время
Депутат ЕП Картхайзер в ближайшее время планирует посетить РФ по приглашению ГД