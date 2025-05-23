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Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время - РИА Новости, 23.05.2025
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17:14 23.05.2025 (обновлено: 17:23 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/evrodeputat-2018732637.html
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время - РИА Новости, 23.05.2025
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:14:00+03:00
2025-05-23T17:23:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
госдума рф
москва
украина
европарламент
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации на Украине.&quot;По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями наши двусторонние отношения, ситуацию на Украине, права человека и международную политику&quot;, - написал парламентарий на своей странице в соцсети ХКартхайзер заявил изданию Politico, что оплатит поездку из собственных средств, поскольку Европарламент блокирует дипломатические усилия евродепутатов по организации встреч с РФ, отметив, что не будет получать финансирование из других источников.
https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html
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в мире, люксембург (округ), госдума рф, москва, украина, европарламент
В мире, Люксембург (округ), Госдума РФ, Москва, Украина, Европарламент
Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время

Депутат ЕП Картхайзер в ближайшее время планирует посетить РФ по приглашению ГД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации на Украине.
«

"По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями наши двусторонние отношения, ситуацию на Украине, права человека и международную политику", - написал парламентарий на своей странице в соцсети Х

Картхайзер заявил изданию Politico, что оплатит поездку из собственных средств, поскольку Европарламент блокирует дипломатические усилия евродепутатов по организации встреч с РФ, отметив, что не будет получать финансирование из других источников.
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