https://ria.ru/20250523/evrodeputat-2018732637.html

Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время

Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время - РИА Новости, 23.05.2025

Евродепутат от Люксембурга планирует посетить Москву в ближайшее время

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:14:00+03:00

2025-05-23T17:14:00+03:00

2025-05-23T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации на Украине."По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями наши двусторонние отношения, ситуацию на Украине, права человека и международную политику", - написал парламентарий на своей странице в соцсети ХКартхайзер заявил изданию Politico, что оплатит поездку из собственных средств, поскольку Европарламент блокирует дипломатические усилия евродепутатов по организации встреч с РФ, отметив, что не будет получать финансирование из других источников.

https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, люксембург (округ), госдума рф, москва, украина, европарламент