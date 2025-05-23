В Минске представили первый электромобиль Geely EX5
Белорусско-китайский завод "Белджи" представил в Минске первый электромобиль
Завод БелДЖИ в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белорусско-китайский завод "Белджи" официально представил в Минске свой первый электромобиль, сообщило в пятницу агентство Белта.
«
"Премьера электромобиля Geely EX5 состоялась сегодня во время открытия в Минске нового автоцентра Geely и BELGEE", - говорится в сообщении.
Отмечается, что недавно модель прошла сертификацию, ее сборка осуществляется на белорусско-китайском заводе "Белджи".
В презентации приняли участие российский летчик-космонавт Олег Новицкий и первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская.
В дилерских центрах же запустили продажи Geely EX5. Стоимость - 73 900 белорусских рублей (24,6 тысячи долларов или 1,97 миллиона российских рублей), гарантия – шесть лет.
Гендиректор предприятия Геннадий Свидерский ранее сообщал, что завод в мае представит первый белорусский электромобиль – это кроссовер, адаптированный под потребности и стандарты российского и белорусского рынков. EX5 - это первая модель электромобиля, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский VIN-код.
В 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей на базе платформы "Белджи". В октябре 2024 года Свидерский говорил, что пробную партию белорусских электрокаров Geely, на которых будут проверены эффективность, экономическая целесообразность и технологические решения, произведут к концу 2024 года. В январе сообщалось, что опытная партия уже проходит тестирование.