https://ria.ru/20250523/elektromobil-2018787737.html

В Минске представили первый электромобиль Geely EX5

В Минске представили первый электромобиль Geely EX5 - РИА Новости, 23.05.2025

В Минске представили первый электромобиль Geely EX5

Белорусско-китайский завод "Белджи" официально представил в Минске свой первый электромобиль, сообщило в пятницу агентство Белта. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:07:00+03:00

2025-05-23T23:07:00+03:00

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экономика

минск

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белорусско-китайский завод "Белджи" официально представил в Минске свой первый электромобиль, сообщило в пятницу агентство Белта. "Премьера электромобиля Geely EX5 состоялась сегодня во время открытия в Минске нового автоцентра Geely и BELGEE", - говорится в сообщении. Отмечается, что недавно модель прошла сертификацию, ее сборка осуществляется на белорусско-китайском заводе "Белджи". В презентации приняли участие российский летчик-космонавт Олег Новицкий и первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская. В дилерских центрах же запустили продажи Geely EX5. Стоимость - 73 900 белорусских рублей (24,6 тысячи долларов или 1,97 миллиона российских рублей), гарантия – шесть лет. Гендиректор предприятия Геннадий Свидерский ранее сообщал, что завод в мае представит первый белорусский электромобиль – это кроссовер, адаптированный под потребности и стандарты российского и белорусского рынков. EX5 - это первая модель электромобиля, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский VIN-код. В 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей на базе платформы "Белджи". В октябре 2024 года Свидерский говорил, что пробную партию белорусских электрокаров Geely, на которых будут проверены эффективность, экономическая целесообразность и технологические решения, произведут к концу 2024 года. В январе сообщалось, что опытная партия уже проходит тестирование.

https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

https://ria.ru/20250523/avtomobili-2018785058.html

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Наталья Макарова

экономика, минск, белоруссия, олег новицкий, александр лукашенко, авто