https://ria.ru/20250523/ege-2018765133.html

Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам

Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам - РИА Новости, 23.05.2025

Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам

Более 11,5 тысячи выпускников Московской области сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии 23 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:17:00+03:00

2025-05-23T19:17:00+03:00

2025-05-23T19:17:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 11,5 тысячи выпускников Московской области сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии 23 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона. "В Подмосковье дан старт основному периоду ЕГЭ. Сдавать литературу, историю и химию сегодня пришли 11 795 человек. Для наших выпускников это важный этап на пути к получению аттестата и поступлению в вузы. Мы сделали все, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для участников", — сообщила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Указывается, что экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений выявлено не было. Из общего числа участников историю выбрали 4 405 выпускников, химию — 4 384, литературу — 3 006. В регионе организовано 158 пунктов проведения экзаменов. Ход ЕГЭ в пунктах мониторили 430 общественных наблюдателей, также за процедурой следили 245 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения. Продолжительность экзаменов составила более 3,5 часа: литература — 3 часа 55 минут; история и химия — по 3 часа 30 минут. В пресс-службе уточнили, что участники экзаменов узнают свои результаты не позднее 4 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты: 16 июня — литература, 18 июня — история и химия. Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ состоится 27 мая — выпускники будут сдавать математику, один из обязательных предметов.

https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)