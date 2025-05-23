https://ria.ru/20250523/ege-2018765133.html
Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам
Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам - РИА Новости, 23.05.2025
Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам
Более 11,5 тысячи выпускников Московской области сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии 23 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:17:00+03:00
2025-05-23T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 11,5 тысячи выпускников Московской области сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии 23 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона. "В Подмосковье дан старт основному периоду ЕГЭ. Сдавать литературу, историю и химию сегодня пришли 11 795 человек. Для наших выпускников это важный этап на пути к получению аттестата и поступлению в вузы. Мы сделали все, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для участников", — сообщила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Указывается, что экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений выявлено не было. Из общего числа участников историю выбрали 4 405 выпускников, химию — 4 384, литературу — 3 006. В регионе организовано 158 пунктов проведения экзаменов. Ход ЕГЭ в пунктах мониторили 430 общественных наблюдателей, также за процедурой следили 245 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения. Продолжительность экзаменов составила более 3,5 часа: литература — 3 часа 55 минут; история и химия — по 3 часа 30 минут. В пресс-службе уточнили, что участники экзаменов узнают свои результаты не позднее 4 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты: 16 июня — литература, 18 июня — история и химия. Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ состоится 27 мая — выпускники будут сдавать математику, один из обязательных предметов.
https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Более 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам
Свыше 11,5 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ литературе, истории и химии
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 11,5 тысячи выпускников Московской области сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии 23 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"В Подмосковье
дан старт основному периоду ЕГЭ. Сдавать литературу, историю и химию сегодня пришли 11 795 человек. Для наших выпускников это важный этап на пути к получению аттестата и поступлению в вузы. Мы сделали все, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для участников", — сообщила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
Указывается, что экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений выявлено не было. Из общего числа участников историю выбрали 4 405 выпускников, химию — 4 384, литературу — 3 006.
В регионе организовано 158 пунктов проведения экзаменов. Ход ЕГЭ в пунктах мониторили 430 общественных наблюдателей, также за процедурой следили 245 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.
Продолжительность экзаменов составила более 3,5 часа: литература — 3 часа 55 минут; история и химия — по 3 часа 30 минут.
В пресс-службе уточнили, что участники экзаменов узнают свои результаты не позднее 4 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты: 16 июня — литература, 18 июня — история и химия.
Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ состоится 27 мая — выпускники будут сдавать математику, один из обязательных предметов.