https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html

Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории

Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории - РИА Новости, 23.05.2025

Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории

В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:06:00+03:00

2025-05-23T15:06:00+03:00

2025-05-23T15:06:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

сергей собянин

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по апрель 2025 года в Москве утверждено 11 проектов планировки территории для строительства и реконструкции 54,7 километра линейных объектов участков улично-дорожной сети. Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках одного из проектов реконструируют участок МКАД от 44-го до 47-го километра, в том числе транспортную развязку на пересечении МКАД с Киевским шоссе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что ППТ утвердили почти во всех округах столицы. Благодаря этому удается равномерно удовлетворять потребности Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство путепровода на северо-востоке города.

https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы, москва