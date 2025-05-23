https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории - РИА Новости, 23.05.2025
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:06:00+03:00
2025-05-23T15:06:00+03:00
2025-05-23T15:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
сергей собянин
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по апрель 2025 года в Москве утверждено 11 проектов планировки территории для строительства и реконструкции 54,7 километра линейных объектов участков улично-дорожной сети. Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках одного из проектов реконструируют участок МКАД от 44-го до 47-го километра, в том числе транспортную развязку на пересечении МКАД с Киевским шоссе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что ППТ утвердили почти во всех округах столицы. Благодаря этому удается равномерно удовлетворять потребности Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство путепровода на северо-востоке города.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html
https://ria.ru/20250523/efimov-2018529583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
Ефимов: утверждено еще 11 проектов для 55 километров улично-дорожной сети
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по апрель 2025 года в Москве утверждено 11 проектов планировки территории для строительства и реконструкции 54,7 километра линейных объектов участков улично-дорожной сети. Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках одного из проектов реконструируют участок МКАД от 44-го до 47-го километра, в том числе транспортную развязку на пересечении МКАД с Киевским шоссе.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что ППТ утвердили почти во всех округах столицы. Благодаря этому удается равномерно удовлетворять потребности Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство путепровода на северо-востоке города.