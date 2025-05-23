Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории - РИА Новости, 23.05.2025
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:06:00+03:00
2025-05-23T15:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
сергей собянин
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по апрель 2025 года в Москве утверждено 11 проектов планировки территории для строительства и реконструкции 54,7 километра линейных объектов участков улично-дорожной сети. Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках одного из проектов реконструируют участок МКАД от 44-го до 47-го километра, в том числе транспортную развязку на пересечении МКАД с Киевским шоссе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что ППТ утвердили почти во всех округах столицы. Благодаря этому удается равномерно удовлетворять потребности Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство путепровода на северо-востоке города.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html
https://ria.ru/20250523/efimov-2018529583.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e30f973ddafb3cb21b6b69ad419ead51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории

Ефимов: утверждено еще 11 проектов для 55 километров улично-дорожной сети

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с начала года разработали и утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для размещения почти 55 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по апрель 2025 года в Москве утверждено 11 проектов планировки территории для строительства и реконструкции 54,7 километра линейных объектов участков улично-дорожной сети. Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год
Вчера, 11:12
В сообщении уточняется, что в рамках одного из проектов реконструируют участок МКАД от 44-го до 47-го километра, в том числе транспортную развязку на пересечении МКАД с Киевским шоссе.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что ППТ утвердили почти во всех округах столицы. Благодаря этому удается равномерно удовлетворять потребности Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство путепровода на северо-востоке города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском
Вчера, 09:12
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяСергей СобянинМоскомархитектураГрадостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала