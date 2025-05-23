Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс
Ефимов: на улице Академика Скрябина в Москве появится образовательный комплекс
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 600 мест построят на улице Академика Скрябина в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На улице Академика Скрябина в Рязанском районе столицы возводят образовательный комплекс на 600 мест. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест. Здесь появятся ИТ-полигон с зонами программирования и моделирования, а также лабораторно-исследовательские комплексы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что завершить строительство комплекса планируют в 2027 году, после этого его передадут в систему образования города.
Образовательный комплекс построят в составе ЖК "Первый Рязанский". Одна часть здания будет состоять из трех этажей, здесь разместят детский сад. В состав другой части, состоящей из четырех этажей, войдет школа.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав школьных помещений войдут гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр.
Помимо этого, дошкольный блок комплекса будет предусматривать многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, где будут проводить мероприятия, уточняется в пресс-релизе.