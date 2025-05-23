https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html

Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс

Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс - РИА Новости, 23.05.2025

Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 600 мест построят на улице Академика Скрябина в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:12:00+03:00

2025-05-23T13:12:00+03:00

2025-05-23T13:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 600 мест построят на улице Академика Скрябина в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На улице Академика Скрябина в Рязанском районе столицы возводят образовательный комплекс на 600 мест. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест. Здесь появятся ИТ-полигон с зонами программирования и моделирования, а также лабораторно-исследовательские комплексы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что завершить строительство комплекса планируют в 2027 году, после этого его передадут в систему образования города.Образовательный комплекс построят в составе ЖК "Первый Рязанский". Одна часть здания будет состоять из трех этажей, здесь разместят детский сад. В состав другой части, состоящей из четырех этажей, войдет школа.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав школьных помещений войдут гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр.Помимо этого, дошкольный блок комплекса будет предусматривать многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, где будут проводить мероприятия, уточняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html

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Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы