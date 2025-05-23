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Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс - РИА Новости, 23.05.2025
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13:12 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html
Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс
Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс - РИА Новости, 23.05.2025
Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс
Образовательный комплекс на 600 мест построят на улице Академика Скрябина в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:12:00+03:00
2025-05-23T13:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 600 мест построят на улице Академика Скрябина в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На улице Академика Скрябина в Рязанском районе столицы возводят образовательный комплекс на 600 мест. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест. Здесь появятся ИТ-полигон с зонами программирования и моделирования, а также лабораторно-исследовательские комплексы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что завершить строительство комплекса планируют в 2027 году, после этого его передадут в систему образования города.Образовательный комплекс построят в составе ЖК "Первый Рязанский". Одна часть здания будет состоять из трех этажей, здесь разместят детский сад. В состав другой части, состоящей из четырех этажей, войдет школа.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав школьных помещений войдут гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр.Помимо этого, дошкольный блок комплекса будет предусматривать многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, где будут проводить мероприятия, уточняется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на улице Академика Скрябина построят образовательный комплекс

Ефимов: на улице Академика Скрябина в Москве появится образовательный комплекс

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 600 мест построят на улице Академика Скрябина в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На улице Академика Скрябина в Рязанском районе столицы возводят образовательный комплекс на 600 мест. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест. Здесь появятся ИТ-полигон с зонами программирования и моделирования, а также лабораторно-исследовательские комплексы". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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В сообщении уточняется, что завершить строительство комплекса планируют в 2027 году, после этого его передадут в систему образования города.
Образовательный комплекс построят в составе ЖК "Первый Рязанский". Одна часть здания будет состоять из трех этажей, здесь разместят детский сад. В состав другой части, состоящей из четырех этажей, войдет школа.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав школьных помещений войдут гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр.
Помимо этого, дошкольный блок комплекса будет предусматривать многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, где будут проводить мероприятия, уточняется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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