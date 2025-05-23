https://ria.ru/20250523/dogovornyak-2018514251.html

ГУЛАГ подкрался незаметно

ГУЛАГ подкрался незаметно - РИА Новости, 23.05.2025

ГУЛАГ подкрался незаметно

У наших релокантов новый тренд: теперь они мечтают вернуться и всех нас с вами отправить в лагеря. По тундре, так сказать, "по железной дороге, где мчится... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:05:00+03:00

аналитика

россия

тамара эйдельман

релоканты

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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У наших релокантов новый тренд: теперь они мечтают вернуться и всех нас с вами отправить в лагеря. По тундре, так сказать, "по железной дороге, где мчится курьерский "Воркута — Ленинград".У них так выходит, что они терпели-терпели, пытались нас перевоспитать, укоряли, взывали, сеяли разумное доброе, вечное, но народ российский оказался туп и неподатлив на увещания, посему его требуется наказать.Эскиз проекта сочинила вдова Навального*, потребовавшая как можно больше кирпичей, чтобы выстроить для нас суды и тюрьмы. Тему развила иноагент Тамара Эйдельман**. У нее нарисовалось целое меню. На первое — вернувшиеся бегунки все отдают Украине и распускают армию. На второе — уничтожают ФСБ и прочие силовые структуры. На сладкое — массовые репрессии и люстрации.Интересно, что сначала болезненные мечтания наших либералов ограничивались расправами с руководством России. Тот же Чхартишвили** задолго до того, как его признали экстремистом, призывал устроить президенту России "табакерку в висок".Но сегодня гранты заканчиваются, "Абрамсы", чтобы ехать в Москву, к подъезду так и не подали, нервы на пределе. И вот уже в терзаниях наших бегунков виноваты мы все — простые граждане России. Путина мы не свергаем, Украину побеждаем, да еще при этом умудряемся сладко есть, спокойно спать, разъезжать по миру и вообще наслаждаться жизнью. Ну как это возможно?!Нет, нам следует выстроиться рядами и проследовать в демократический либерал-ГУЛАГ, где люди со светлыми лицами подвергнут нас перевоспитанию. Планов громадье: бегунки хотят репрессировать всех мобилизованных и добровольцев с семьями, всех силовиков, судей, учителей, политиков и, разумеется, журналистов, писателей с неугодными им взглядами.Я думаю, такого размаха испугался бы даже теоретик нацистских чисток Альфред Розенберг. Планы немецких фашистов по нашему геноциду были чуток скромнее.Забавно, что автора этих строк люди со светлыми лицами истерически травили после призывов объективно относиться к нашей советской истории, в том числе к опыту трудовых лагерей. Ругались последними словами, лили крокодиловы слезы, выставляли себя такими гуманистами, что просто караул.А теперь оказывается, что лагеря и репрессии — это просто прелесть. При одном условии: они направлены против нас, сегодняшних россиян. Правильный, политкорректный либерал-ГУЛАГ — вы не понимаете, это другое.В отношении наших либералов к теме сталинских репрессий всегда было одно очевидное противоречие, которое они упорно не хотели замечать. Ведь предки этих мажоров и были по большей части теми, кто репрессии осуществлял.Допустим, репрессии 30-х — это ужас-ужас-ужас. Тогда, если папа писателя Юзефовича и дед критика с той же фамилией репрессировал людей в "Смерше", то его потомки должны бы беспрестанно каяться перед нами за своего предка. Но они почему-то этого не делали. Они считали, что в репрессиях был виноват неправильный народ и это он должен был извиняться перед семьей Юзефовичей.Но если Юзефович-старший делал полезное дело (объективно говоря, "Смерш" внес в Победу огромный вклад), а невинно осужденные люди были лишь трагическим эпизодом в истории нашей страны, то зачем тогда вообще стряпать миф о ГУЛАГе? Да именно затем, чтобы современный народ России бесконечно просил прощения у либеральной интеллигенции. Курил бы ей фимиам, осыпал премиями, "платил и каялся". Вот и все. Никакого другого смысла в этом карго-культе не было.Сейчас эта схема поломалась, но руки-то помнят. И вот уже Чхартишвили**, хваставшийся в интервью, как его бабушка-революционерка расстреливала людей, призывает судить нас с вами. Опять мы для них неправильный народ, ну что ж такое-то?Я гляжу на Тамару Эйдельман**, когда она, буквально дрожа от злобы, говорит, что, мол, у каждого из бегунков "есть свой списочек" (подразумевается список врагов, которым релокант желает нехорошего), и не могу не смеяться. Эта пожилая женщина — живая иллюстрация мема про то "как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров".Смущает только то, что большинство понаехавших граждан оказалось гораздо умнее заслуженной учительницы России и постаралось не наговорить ничего такого, чтобы получить звание иноагента. Сейчас многие из них возвращаются.Причем они не просто тихо приезжают, чтобы сходить в Пенсионный фонд и подлечить зубы. Они претендуют на те же места в культурном истеблишменте, которые занимали до СВО. И вот интересно: у них тоже внутри кипит эта ненависть к нам? Они тоже по ночам составляют "свои списочки"?Но с таким отношением к людям ничего создать невозможно — только разрушить. Значит, они продолжат разрушать русскую культуру везде, где смогут дотянуться. А людей с неприятными для них взглядами будут "отменять" и уничтожать символически, если уж не могут сделать это физически.В этом плане у них большой опыт. Та же Эйдельман** рассуждает в своем видео о том, что Зоя Космодемьянская была "шизофреничкой". Ее единомышленники вульгаризируют и высмеивают наших классиков, нашу веру. Сочинили издевательский матерный парафраз на песню "Война священная" и пересылают его друг другу.Все, что есть у нас святого и прекрасного, будет ими оплевано, изгажено, а результат — старательно зафиксирован в истории. Потому что у неправильного народа — нас с вами — надо прежде всего отнять его мысль и его душу. Ну а потом уже, если западные хозяева помогут, можно нас и в лагеря.Впрочем, недоброй памяти 90-е уже прошли и, думается, наш народ больше не позволит сесть себе на шею. У нас тут появилось такое понятие, как репутация, общественность внимательно следит за тем, что творится в культуре. А истерики релокантов только подтверждают, что мы все делаем правильно.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017273615.html

https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html

https://ria.ru/20250522/putin-2018479830.html

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аналитика, россия, тамара эйдельман, релоканты, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)