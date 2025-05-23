"Все на понтах": в Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле
Нардеп Скороход сравнила украинских дипломатов в Стамбуле с детьми
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на YouTube сравнила украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле с детьми.
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"Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах", — заявила она.
По мнению депутата Рады, украинскую сторону должна была представлять более подготовленная группа дипломатов, которая могла бы действительно вести переговоры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.
Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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