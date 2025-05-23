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"Все на понтах": в Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле - РИА Новости, 23.05.2025
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11:39 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/delegatsiya-2018614924.html
"Все на понтах": в Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле
"Все на понтах": в Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле - РИА Новости, 23.05.2025
"Все на понтах": в Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле
Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на YouTube сравнила украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле с детьми. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:39:00+03:00
2025-05-23T11:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на YouTube сравнила украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле с детьми."Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах", — заявила она.По мнению депутата Рады, украинскую сторону должна была представлять более подготовленная группа дипломатов, которая могла бы действительно вести переговоры.В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир путин, анна скороход, верховная рада украины, youtube, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Анна Скороход, Верховная Рада Украины, YouTube, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Все на понтах": в Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле

Нардеп Скороход сравнила украинских дипломатов в Стамбуле с детьми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на YouTube сравнила украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле с детьми.
«
"Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах", — заявила она.
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По мнению депутата Рады, украинскую сторону должна была представлять более подготовленная группа дипломатов, которая могла бы действительно вести переговоры.
В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.
Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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