https://ria.ru/20250523/delegatsija-2018598702.html

Делегация Краснодарского края участвует в работе Невского экоконгресса

Делегация Краснодарского края участвует в работе Невского экоконгресса - РИА Новости, 23.05.2025

Делегация Краснодарского края участвует в работе Невского экоконгресса

Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, а также представители компаний – региональных операторов... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:30:00+03:00

2025-05-23T10:30:00+03:00

2025-05-23T10:31:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

санкт-петербург

россия

совет федерации рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, а также представители компаний – региональных операторов принимают участие в работе XI Невского международного экологического конгресса (НМЭК), сообщает пресс-служба администрации региона. "В нашем крае работа по экологическому просвещению в области обращения с отходами поставлена на системную основу. За 2022-2024 годы мы провели более шести тысяч мероприятий по формированию экологической культуры в области обращения с ТКО и вторичными ресурсами. В мероприятиях приняли участие порядка полумиллиона жителей, из них 424 тысячи детей", – рассказал журналистам Пергун, его словам приводит пресс-служба. В материале отмечается, что в Краснодарском крае сортировку проходит 47% отходов – это около 1,5 миллионов тонн ежегодно. По оценкам специалистов, показатель вырос почти в два раза, что позволяет ежегодно перерабатывать порядка 73 тысяч тонн вторсырья. На конгрессе также обсудят инвестпроекты и инвестиционную привлекательность отрасли обращения с отходами. Перед началом работы конгресса делегация Краснодарского края посетила комплекс "Волхонка". XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ.

https://ria.ru/20241031/innovatsii-1981223521.html

https://ria.ru/20240917/patrushev-1973240377.html

краснодарский край

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, санкт-петербург, россия, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг