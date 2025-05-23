Делегация Краснодарского края участвует в работе Невского экоконгресса
Делегация Краснодарского края принимает участие в работе Невского экоконгресса
Город Краснодар. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, а также представители компаний – региональных операторов принимают участие в работе XI Невского международного экологического конгресса (НМЭК), сообщает пресс-служба администрации региона.
"В нашем крае работа по экологическому просвещению в области обращения с отходами поставлена на системную основу. За 2022-2024 годы мы провели более шести тысяч мероприятий по формированию экологической культуры в области обращения с ТКО и вторичными ресурсами. В мероприятиях приняли участие порядка полумиллиона жителей, из них 424 тысячи детей", – рассказал журналистам Пергун, его словам приводит пресс-служба.
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В материале отмечается, что в Краснодарском крае сортировку проходит 47% отходов – это около 1,5 миллионов тонн ежегодно. По оценкам специалистов, показатель вырос почти в два раза, что позволяет ежегодно перерабатывать порядка 73 тысяч тонн вторсырья.
На конгрессе также обсудят инвестпроекты и инвестиционную привлекательность отрасли обращения с отходами. Перед началом работы конгресса делегация Краснодарского края посетила комплекс "Волхонка".
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ.
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