https://ria.ru/20250523/dagestan-2018788878.html

Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией

Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией - РИА Новости, 23.05.2025

Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией

Муфтият Дагестана назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата - РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:26:00+03:00

2025-05-23T23:26:00+03:00

2025-05-23T23:26:00+03:00

религия

общество

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Муфтият Дагестана назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата - ред.) о запрете шахмат. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей распространился якобы указ главы Дагестана Сергея Меликова о запрете игры в шахматы на территории республики "в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан", а также якобы письмо муфтията Дагестана руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции, турниры и иные мероприятия. "Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации.

https://ria.ru/20250322/sigma-2006643742.html

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общество, россия, республика дагестан