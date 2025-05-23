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Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией - РИА Новости, 23.05.2025
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Религия
 
23:26 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/dagestan-2018788878.html
Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией
Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией - РИА Новости, 23.05.2025
Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией
Муфтият Дагестана назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата - РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:26:00+03:00
2025-05-23T23:26:00+03:00
религия
общество
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Муфтият Дагестана назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата - ред.) о запрете шахмат. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей распространился якобы указ главы Дагестана Сергея Меликова о запрете игры в шахматы на территории республики "в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан", а также якобы письмо муфтията Дагестана руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции, турниры и иные мероприятия. "Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации.
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общество, россия, республика дагестан
Религия, Общество, Россия, Республика Дагестан
Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией

Муфтият Дагестана назвал дезинформацией сообщения о запрете шахмат в республике

© Fotolia / milanmarkovic78Игра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / milanmarkovic78
Игра в шахматы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Муфтият Дагестана назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата - ред.) о запрете шахмат.
В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей распространился якобы указ главы Дагестана Сергея Меликова о запрете игры в шахматы на территории республики "в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан", а также якобы письмо муфтията Дагестана руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции, турниры и иные мероприятия.
"Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации.
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