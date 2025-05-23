https://ria.ru/20250523/bryansk-2018729120.html

В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2025

В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

ВСУ нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района Брянской области, погиб мирный житель,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:02:00+03:00

2025-05-23T17:02:00+03:00

2025-05-23T17:25:00+03:00

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате варварских атак ВСУ погиб мирный житель. Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель села", - написал он.Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь, добавил глава области."Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя и своих близких!" - подчеркнул Богомаз.

https://ria.ru/20250522/vsu-2018545624.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины