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В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2025
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17:02 23.05.2025 (обновлено: 17:25 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/bryansk-2018729120.html
В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2025
В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
ВСУ нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района Брянской области, погиб мирный житель,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:02:00+03:00
2025-05-23T17:25:00+03:00
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате варварских атак ВСУ погиб мирный житель. Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель села", - написал он.Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь, добавил глава области."Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя и своих близких!" - подчеркнул Богомаз.
https://ria.ru/20250522/vsu-2018545624.html
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Брянской области при ударе FPV-дрона по автомобилю погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"В результате варварских атак ВСУ погиб мирный житель. Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель села", - написал он.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь, добавил глава области.
"Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя и своих близких!" - подчеркнул Богомаз.
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