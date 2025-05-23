https://ria.ru/20250523/britanija-2018581435.html

Британия потакает хотелкам Зеленского, заявил Келин

Британия потакает хотелкам Зеленского, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025

Британия потакает хотелкам Зеленского, заявил Келин

Великобритания контролирует Владимира Зеленского путём потакания его "хотелкам" на фоне переговоров в Стамбуле, чем создает у него ощущение безнаказанности за... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:49:00+03:00

2025-05-23T08:49:00+03:00

2025-05-23T08:49:00+03:00

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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Великобритания контролирует Владимира Зеленского путём потакания его "хотелкам" на фоне переговоров в Стамбуле, чем создает у него ощущение безнаказанности за свои действия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. Перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле в середине мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что британские власти ведут Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри. "Британия контролирует Зеленского в составе известного трио, которое включает в себя также президента Франции и канцлера ФРГ. Контроль осуществляется путем поддержки всех "хотелок" Зеленского, защиты его от так называемых "сердитых" американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он делает", - сказал Келин. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

https://ria.ru/20250523/zelenskaya-2018562999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, андрей келин, владимир мединский