Британия потакает хотелкам Зеленского, заявил Келин
Посол Келин: Лондон укрепляет ощущение безнаказанности Зеленского, потакая ему
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Великобритания контролирует Владимира Зеленского путём потакания его "хотелкам" на фоне переговоров в Стамбуле, чем создает у него ощущение безнаказанности за свои действия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле в середине мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что британские власти ведут Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри.
"Британия контролирует Зеленского в составе известного трио, которое включает в себя также президента Франции и канцлера ФРГ. Контроль осуществляется путем поддержки всех "хотелок" Зеленского, защиты его от так называемых "сердитых" американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он делает", - сказал Келин.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.