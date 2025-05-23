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СМИ: в Британии призвали лишить семьи среднего класса пособий - РИА Новости, 23.05.2025
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01:38 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/britanija-2018563650.html
СМИ: в Британии призвали лишить семьи среднего класса пособий
СМИ: в Британии призвали лишить семьи среднего класса пособий - РИА Новости, 23.05.2025
СМИ: в Британии призвали лишить семьи среднего класса пособий
Зампремьера и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер призывала министра финансов Рейчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T01:38:00+03:00
2025-05-23T01:38:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зампремьера и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер призывала министра финансов Рейчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий в рамках попытки восполнить дыру в бюджете страны, сообщает издание Telegraph со ссылкой на внутренний документ. "Как стало известно Telegraph, Анджела Рейнер призвала Рэйчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий. Заместитель премьер-министра потребовала от казначейства "изъять" пособие из домохозяйств, где зарплата самого высокооплачиваемого работника составляла от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов", - пишет издание. Отмечается, что предложения Рейнер вышли далеко за рамки ее полномочий и свидетельствуют о борьбе за власть в кабинете министров по вопросу о том, следует ли сокращать расходы вместо повышения налогов, чтобы заполнить черную дыру в финансах страны. В январе издание сообщило, что Британия планирует сократить пособия для инвалидов на миллиарды фунтов стерлингов в качестве альтернативы повышению налогов в рамках правительственного бюджетного плана.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ: в Британии призвали лишить семьи среднего класса пособий

Telegraph: в Британии призвали лишить семьи среднего класса детских пособий

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зампремьера и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер призывала министра финансов Рейчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий в рамках попытки восполнить дыру в бюджете страны, сообщает издание Telegraph со ссылкой на внутренний документ.
"Как стало известно Telegraph, Анджела Рейнер призвала Рэйчел Ривз лишить семьи среднего класса детских пособий. Заместитель премьер-министра потребовала от казначейства "изъять" пособие из домохозяйств, где зарплата самого высокооплачиваемого работника составляла от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов", - пишет издание.
Отмечается, что предложения Рейнер вышли далеко за рамки ее полномочий и свидетельствуют о борьбе за власть в кабинете министров по вопросу о том, следует ли сокращать расходы вместо повышения налогов, чтобы заполнить черную дыру в финансах страны.
В январе издание сообщило, что Британия планирует сократить пособия для инвалидов на миллиарды фунтов стерлингов в качестве альтернативы повышению налогов в рамках правительственного бюджетного плана.
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