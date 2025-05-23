https://ria.ru/20250523/boets-2018739376.html

Боец с позывным "Юрист" поблагодарил Кобзева за поддержку участников СВО

Боец с позывным "Юрист" поблагодарил Кобзева за поддержку участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025

Боец с позывным "Юрист" поблагодарил Кобзева за поддержку участников СВО

Во время личного приема граждан губернатором Приангарья Игорем Кобзевым боец с позывным "Юрист" поблагодарил главу региона за поддержку участников СВО, сообщает РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:40:00+03:00

2025-05-23T17:40:00+03:00

2025-05-23T17:40:00+03:00

иркутская область

игорь кобзев

сво

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ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Во время личного приема граждан губернатором Приангарья Игорем Кобзевым боец с позывным "Юрист" поблагодарил главу региона за поддержку участников СВО, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время личного приема граждан встретился с участником спецоперации Борисом с позывным "Юрист". "За ленточкой" он с 2023 года, до этого преподавал в вузе юридические дисциплины. Боец рассказал, что мотивировал его к заключению контракта один из студентов, ушедший на СВО. "Я себе так и сказал – если я хоть одного парнишку заменю там, то уже не зря пошел", – рассказал Борис. Также он сообщил, что является участником отбора региональной программы "Герои Приангарья", цель которой – адаптация и социализация участников СВО, а также подготовка управленческих кадров. "Хотел с вами познакомиться и поблагодарить за поддержку. Очень помогают сотрудники правительства области, которых вы командируете в новые регионы. Большое спасибо за то, что поддерживаете ребят словом и делом", – цитирует пресс-служба правительства слова военнослужащего. Губернатор вручил бойцу именные часы, что уже стало традицией во время встреч Игоря Кобзева с участниками СВО. В марте 2025 года по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева региональная единовременная выплата военнослужащим по контракту была увеличена в 2,5 раза, до 1 миллиона рублей. Вместе с федеральной выплатой каждый заключивший контракт теперь получает 1,4 миллиона рублей. Всего в Иркутской области действует 39 мер поддержки участников СВО и их близких.

https://ria.ru/20250516/svo-2017288981.html

https://ria.ru/20250515/irkutsk-2017053840.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, сво