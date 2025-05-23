Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:00 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/biznes-2018595593.html
Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам
Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам - РИА Новости, 23.05.2025
Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам
В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет, прослеживается тенденция в малом предпринимательстве, что... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:00:00+03:00
2025-05-23T13:00:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_0:101:1414:897_1920x0_80_0_0_df4ffdfb5e8172594e7a8dba5dd46d5e.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет, прослеживается тенденция в малом предпринимательстве, что поколение миллениалов сменяется поколением Z, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе панельной дискуссии на II Форуме молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", который в пятницу проходит в Москве."Сегодня в России почти 4,5 миллиона индивидуальных предпринимателей. А каждый четвертый из них – это молодежь до 35 лет. Причем, сейчас мы видим трансформацию внутри самого сегмента молодежного предпринимательства - поколение миллениалов сменяется поколением Z. Доля "зумеров" среди ИП выросла с 4% до более чем 6%. А доля миллениалов за последние пять лет сократилась с 30% до 26%", - подчеркнул Исаевич, его слова привели в пресс-службе Корпорации МСП.Он добавил, что за последний год количество индивидуальных предпринимателей до 35 лет в сфере ИТ выросло на 22%. Также в число отраслей-лидеров по приросту молодежи вошла сфера трудоустройства и подбора персонала (+35%).По итогам I квартала 2025 года, прирост числа молодых предпринимателей относительно аналогичного периода прошлого года составил около 2%. Наибольший прирост фиксируется в Республике Калмыкия (+33%), Чеченской Республике (+32%) и Удмуртской Республике (+25%).В настоящее время около 6,7 миллиона молодых людей в возрасте до 35 лет являются самозанятыми. Это больше половины (52%) от общего числа самозанятых в России. В прошлом году их количество составляло 5,3 миллиона человек. Таким образом, за год их численность выросла более чем на четверть (на 26%). Около 193 тысяч самозанятых также зарегистрированы в статусе ИП.II Форум молодежного предпринимательства "Создай Наше" — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Он направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые форум проводился в 2024 году.
https://ria.ru/20250515/zakon-2017079038.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016739145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_76:64:1258:950_1920x0_80_0_0_f9a7d84b475167e42a9395f8dc7213cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич
Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам

Корпорация МСП: поколение миллениалов в малом бизнесе сменяется поколением Z

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице в офисе
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет, прослеживается тенденция в малом предпринимательстве, что поколение миллениалов сменяется поколением Z, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе панельной дискуссии на II Форуме молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", который в пятницу проходит в Москве.
"Сегодня в России почти 4,5 миллиона индивидуальных предпринимателей. А каждый четвертый из них – это молодежь до 35 лет. Причем, сейчас мы видим трансформацию внутри самого сегмента молодежного предпринимательства - поколение миллениалов сменяется поколением Z. Доля "зумеров" среди ИП выросла с 4% до более чем 6%. А доля миллениалов за последние пять лет сократилась с 30% до 26%", - подчеркнул Исаевич, его слова привели в пресс-службе Корпорации МСП.
Деловые партнеры в офисе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Новый закон о госконтроле должен способствовать облегчению ведения бизнеса
15 мая, 12:34
Он добавил, что за последний год количество индивидуальных предпринимателей до 35 лет в сфере ИТ выросло на 22%. Также в число отраслей-лидеров по приросту молодежи вошла сфера трудоустройства и подбора персонала (+35%).
По итогам I квартала 2025 года, прирост числа молодых предпринимателей относительно аналогичного периода прошлого года составил около 2%. Наибольший прирост фиксируется в Республике Калмыкия (+33%), Чеченской Республике (+32%) и Удмуртской Республике (+25%).
В настоящее время около 6,7 миллиона молодых людей в возрасте до 35 лет являются самозанятыми. Это больше половины (52%) от общего числа самозанятых в России. В прошлом году их количество составляло 5,3 миллиона человек. Таким образом, за год их численность выросла более чем на четверть (на 26%). Около 193 тысяч самозанятых также зарегистрированы в статусе ИП.
II Форум молодежного предпринимательства "Создай Наше" — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Он направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые форум проводился в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о развитии института самозанятых
13 мая, 18:30
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала