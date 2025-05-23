https://ria.ru/20250523/biznes-2018595593.html

Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам

Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам - РИА Новости, 23.05.2025

Корпорация МСП: поколение Z в малом бизнесе приходит на смену миллениалам

В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет, прослеживается тенденция в малом предпринимательстве, что... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:00:00+03:00

2025-05-23T13:00:00+03:00

2025-05-23T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет, прослеживается тенденция в малом предпринимательстве, что поколение миллениалов сменяется поколением Z, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе панельной дискуссии на II Форуме молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", который в пятницу проходит в Москве."Сегодня в России почти 4,5 миллиона индивидуальных предпринимателей. А каждый четвертый из них – это молодежь до 35 лет. Причем, сейчас мы видим трансформацию внутри самого сегмента молодежного предпринимательства - поколение миллениалов сменяется поколением Z. Доля "зумеров" среди ИП выросла с 4% до более чем 6%. А доля миллениалов за последние пять лет сократилась с 30% до 26%", - подчеркнул Исаевич, его слова привели в пресс-службе Корпорации МСП.Он добавил, что за последний год количество индивидуальных предпринимателей до 35 лет в сфере ИТ выросло на 22%. Также в число отраслей-лидеров по приросту молодежи вошла сфера трудоустройства и подбора персонала (+35%).По итогам I квартала 2025 года, прирост числа молодых предпринимателей относительно аналогичного периода прошлого года составил около 2%. Наибольший прирост фиксируется в Республике Калмыкия (+33%), Чеченской Республике (+32%) и Удмуртской Республике (+25%).В настоящее время около 6,7 миллиона молодых людей в возрасте до 35 лет являются самозанятыми. Это больше половины (52%) от общего числа самозанятых в России. В прошлом году их количество составляло 5,3 миллиона человек. Таким образом, за год их численность выросла более чем на четверть (на 26%). Около 193 тысяч самозанятых также зарегистрированы в статусе ИП.II Форум молодежного предпринимательства "Создай Наше" — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Он направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые форум проводился в 2024 году.

https://ria.ru/20250515/zakon-2017079038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич