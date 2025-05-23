https://ria.ru/20250523/bilayn-2018517107.html

Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ"

Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ" - РИА Новости, 23.05.2025

Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ"

Билайн выступит партнером IX Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" (6+), который пройдет на Васильевском спуске и станет ярким событием в мире массового... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:00:00+03:00

2025-05-23T10:00:00+03:00

2025-05-23T10:00:00+03:00

билайн

вымпелком

спорт

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Билайн выступит партнером IX Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" (6+), который пройдет на Васильевском спуске и станет ярким событием в мире массового спорта, сообщает пресс-служба оператора.Это мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и соберет множество участников, готовых проверить свои силы на дистанции."Билайн активно поддерживает инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Спорт — это не только про физическую активность, но и про единение людей и создание сообщества. Участие билайна в "ЗаБег.РФ" — это еще один шаг к тому, чтобы вместе с нашими клиентами вдохновляться на достижения и разделять радость движения. Знаю, что многие наши партнеры по бизнесу и сотрудники компании также принимают участие в мероприятии и желаю всем им успешного забега!" - отметил директор Московского региона билайна Олег Бирюков.В пресс-службе уточнили, что билайн стремится быть надежным партнером для жизни клиентов, обеспечивая их качественной связью и цифровыми решениями, которые делают повседневную жизнь проще и интереснее. В связи с этим тариф "Весенний хит" уже доступен для бегунов в стартовом пакете, а также для новых клиентов компании. С 50 ГБ мобильного интернета можно легко проводить онлайн-тренировки, делиться новыми достижениями и вдохновляться историями друзей-спортсменов.В тарифе предусмотрено 200 минут на звонки, что позволит оставаться на связи с близкими. Безлимитный трафик на видео- и музыкальные сервисы, а также социальные сети и мессенджеры."Присоединяйтесь к "ЗаБег.РФ" и почувствуйте драйв, соревнуйтесь с единомышленниками, празднуйте достижения вместе с билайном!" - говорится в сообщении.Скорость мобильного интернета может отличаться, в зависимости от оборудования и иных причин.Количество товаров ограничено. Предложение доступно для жителей Москвы и Московской области с 27 марта по 31 мая 2025 года.Подробнее о тарифе и условиях оформления, актуальных акциях можно узнать на сайте.Организатор акции: ПАО "ВымпелКом"Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, beeline.ru, erid: F7NfYUJCUneRJUWV5YEg.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, спорт