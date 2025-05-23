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Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ" - РИА Новости, 23.05.2025
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10:00 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/bilayn-2018517107.html
Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ"
Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ" - РИА Новости, 23.05.2025
Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ"
Билайн выступит партнером IX Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" (6+), который пройдет на Васильевском спуске и станет ярким событием в мире массового... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:00:00+03:00
2025-05-23T10:00:00+03:00
билайн
вымпелком
спорт
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Билайн выступит партнером IX Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" (6+), который пройдет на Васильевском спуске и станет ярким событием в мире массового спорта, сообщает пресс-служба оператора.Это мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и соберет множество участников, готовых проверить свои силы на дистанции."Билайн активно поддерживает инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Спорт — это не только про физическую активность, но и про единение людей и создание сообщества. Участие билайна в "ЗаБег.РФ" — это еще один шаг к тому, чтобы вместе с нашими клиентами вдохновляться на достижения и разделять радость движения. Знаю, что многие наши партнеры по бизнесу и сотрудники компании также принимают участие в мероприятии и желаю всем им успешного забега!" - отметил директор Московского региона билайна Олег Бирюков.В пресс-службе уточнили, что билайн стремится быть надежным партнером для жизни клиентов, обеспечивая их качественной связью и цифровыми решениями, которые делают повседневную жизнь проще и интереснее. В связи с этим тариф "Весенний хит" уже доступен для бегунов в стартовом пакете, а также для новых клиентов компании. С 50 ГБ мобильного интернета можно легко проводить онлайн-тренировки, делиться новыми достижениями и вдохновляться историями друзей-спортсменов.В тарифе предусмотрено 200 минут на звонки, что позволит оставаться на связи с близкими. Безлимитный трафик на видео- и музыкальные сервисы, а также социальные сети и мессенджеры."Присоединяйтесь к "ЗаБег.РФ" и почувствуйте драйв, соревнуйтесь с единомышленниками, празднуйте достижения вместе с билайном!" - говорится в сообщении.Скорость мобильного интернета может отличаться, в зависимости от оборудования и иных причин.Количество товаров ограничено. Предложение доступно для жителей Москвы и Московской области с 27 марта по 31 мая 2025 года.Подробнее о тарифе и условиях оформления, актуальных акциях можно узнать на сайте.Организатор акции: ПАО "ВымпелКом"Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, beeline.ru, erid: F7NfYUJCUneRJUWV5YEg.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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билайн, вымпелком, спорт
Билайн, ВымпелКом, Спорт

Билайн объявил о партнерстве с полумарафоном "ЗаБег.РФ"

© Depositphotos.com / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Depositphotos.com / lzf
Девушка во время пробежки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Билайн выступит партнером IX Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" (6+), который пройдет на Васильевском спуске и станет ярким событием в мире массового спорта, сообщает пресс-служба оператора.
Это мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и соберет множество участников, готовых проверить свои силы на дистанции.
"Билайн активно поддерживает инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Спорт — это не только про физическую активность, но и про единение людей и создание сообщества. Участие билайна в "ЗаБег.РФ" — это еще один шаг к тому, чтобы вместе с нашими клиентами вдохновляться на достижения и разделять радость движения. Знаю, что многие наши партнеры по бизнесу и сотрудники компании также принимают участие в мероприятии и желаю всем им успешного забега!" - отметил директор Московского региона билайна Олег Бирюков.
В пресс-службе уточнили, что билайн стремится быть надежным партнером для жизни клиентов, обеспечивая их качественной связью и цифровыми решениями, которые делают повседневную жизнь проще и интереснее. В связи с этим тариф "Весенний хит" уже доступен для бегунов в стартовом пакете, а также для новых клиентов компании. С 50 ГБ мобильного интернета можно легко проводить онлайн-тренировки, делиться новыми достижениями и вдохновляться историями друзей-спортсменов.
В тарифе предусмотрено 200 минут на звонки, что позволит оставаться на связи с близкими. Безлимитный трафик на видео- и музыкальные сервисы, а также социальные сети и мессенджеры.
"Присоединяйтесь к "ЗаБег.РФ" и почувствуйте драйв, соревнуйтесь с единомышленниками, празднуйте достижения вместе с билайном!" - говорится в сообщении.
Скорость мобильного интернета может отличаться, в зависимости от оборудования и иных причин.
Количество товаров ограничено. Предложение доступно для жителей Москвы и Московской области с 27 марта по 31 мая 2025 года.
Подробнее о тарифе и условиях оформления, актуальных акциях можно узнать на сайте.
Организатор акции: ПАО "ВымпелКом"
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, beeline.ru, erid: F7NfYUJCUneRJUWV5YEg.
 
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