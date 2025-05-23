Рейтинг@Mail.ru
Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025" - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/biblionoch-2018597148.html
Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025"
Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025" - РИА Новости, 23.05.2025
Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025"
Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие во всероссийской просветительской акции "Библионочь", сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:20:00+03:00
2025-05-23T10:20:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018596440_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_33cd7dc0711056cbc0791d406a779d9d.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие во всероссийской просветительской акции "Библионочь", сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, отметив, что с каждым годом число посетителей увеличивается. "Количество участников нашей самой масштабной акции "Библионочь" растет с каждым годом. В этом году мероприятие стало действительно грандиозным – в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, из которых более 700 тысяч - дети", – сообщила она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Алексеева добавила, что число участников акции растет в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в регионах Новороссии, Донбасса и приграничных регионах. Так например, по ее словам, в Белгородской области количество участников увеличилось на 3 тысячи по сравнению с 2024 годом, а в Брянской – на тысячу. А новые регионы принимали участие в "Библионочи" третий год подряд. "В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях суммарно мероприятия "Библионочи" посетили более 7 тысяч человек, это на 650 больше, чем в прошлом году. Всего библиотеки Новороссии и Донбаса провели более 400 мероприятий", – сказала она. Замминистра культуры РФ отметила, что в этом году разнообразные события и специальные программы для посетителей подготовили 19 тысяч библиотек страны. Учреждения проводили тематические экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки. "Библионочь" была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, и в рамках акции в библиотеках были организованы специальные почтовые отделения, где можно было подписать "письмо Победы" или открытку ветеранам и участникам специальной военной операции. Участники акции отправили бойцам более более 2,5 тысяч таких писем, заключила Алексеева. Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартовала 26 апреля и продлилась в ночь на 27 апреля. В 2025 году она была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018596440_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_43b6c35cedbae089de8b5f7d0941f8a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество

Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к, посвященная старту Всероссийского конкурса молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек"
П/к, посвященная старту Всероссийского конкурса молодых лидеров библиотечного дела Будущее библиотек - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие во всероссийской просветительской акции "Библионочь", сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, отметив, что с каждым годом число посетителей увеличивается.
"Количество участников нашей самой масштабной акции "Библионочь" растет с каждым годом. В этом году мероприятие стало действительно грандиозным – в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, из которых более 700 тысяч - дети", – сообщила она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Алексеева добавила, что число участников акции растет в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в регионах Новороссии, Донбасса и приграничных регионах. Так например, по ее словам, в Белгородской области количество участников увеличилось на 3 тысячи по сравнению с 2024 годом, а в Брянской – на тысячу. А новые регионы принимали участие в "Библионочи" третий год подряд.
"В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях суммарно мероприятия "Библионочи" посетили более 7 тысяч человек, это на 650 больше, чем в прошлом году. Всего библиотеки Новороссии и Донбаса провели более 400 мероприятий", – сказала она.
Замминистра культуры РФ отметила, что в этом году разнообразные события и специальные программы для посетителей подготовили 19 тысяч библиотек страны. Учреждения проводили тематические экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки.
"Библионочь" была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, и в рамках акции в библиотеках были организованы специальные почтовые отделения, где можно было подписать "письмо Победы" или открытку ветеранам и участникам специальной военной операции. Участники акции отправили бойцам более более 2,5 тысяч таких писем, заключила Алексеева.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Библионочь"
Всероссийская акция Библионочь - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Всероссийская акция "Библионочь"
Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартовала 26 апреля и продлилась в ночь на 27 апреля. В 2025 году она была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала