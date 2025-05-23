https://ria.ru/20250523/biblionoch-2018597148.html

Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025"

Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025" - РИА Новости, 23.05.2025

Порядка 1,5 млн человек стали участниками акции "Библионочь-2025"

Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие во всероссийской просветительской акции "Библионочь", сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:20:00+03:00

2025-05-23T10:20:00+03:00

2025-05-23T10:20:00+03:00

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие во всероссийской просветительской акции "Библионочь", сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, отметив, что с каждым годом число посетителей увеличивается. "Количество участников нашей самой масштабной акции "Библионочь" растет с каждым годом. В этом году мероприятие стало действительно грандиозным – в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, из которых более 700 тысяч - дети", – сообщила она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Алексеева добавила, что число участников акции растет в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в регионах Новороссии, Донбасса и приграничных регионах. Так например, по ее словам, в Белгородской области количество участников увеличилось на 3 тысячи по сравнению с 2024 годом, а в Брянской – на тысячу. А новые регионы принимали участие в "Библионочи" третий год подряд. "В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях суммарно мероприятия "Библионочи" посетили более 7 тысяч человек, это на 650 больше, чем в прошлом году. Всего библиотеки Новороссии и Донбаса провели более 400 мероприятий", – сказала она. Замминистра культуры РФ отметила, что в этом году разнообразные события и специальные программы для посетителей подготовили 19 тысяч библиотек страны. Учреждения проводили тематические экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки. "Библионочь" была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, и в рамках акции в библиотеках были организованы специальные почтовые отделения, где можно было подписать "письмо Победы" или открытку ветеранам и участникам специальной военной операции. Участники акции отправили бойцам более более 2,5 тысяч таких писем, заключила Алексеева. Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартовала 26 апреля и продлилась в ночь на 27 апреля. В 2025 году она была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество