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ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 23.05.2025
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:41:00+03:00
2025-05-23T00:41:00+03:00
2025-05-23T00:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву