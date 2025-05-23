https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018561098.html

ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 23.05.2025

ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.05.2025

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специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018560844.html

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москва, сергей собянин