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Белоруссия предложила России обменяться данными о борьбе с вредоносном ПО
Белоруссия предложила России обменяться данными о борьбе с вредоносном ПО - РИА Новости, 23.05.2025
Белоруссия предложила России обменяться данными о борьбе с вредоносном ПО
Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:31:00+03:00
2025-05-23T15:31:00+03:00
2025-05-23T15:31:00+03:00
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Белоруссии Андрей Ковалев. Предложение было озвучено в пятницу в Могилеве на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. "Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне", - сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства. Как подчеркнули в пресс-службе, в условиях цифровых вызовов страны, в частности, синхронизируют усилия для противодействия киберпреступности. В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили обмен положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений МВД, отмечается в сообщении.
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технологии, белоруссия, могилев, андрей ковалев, в мире
Технологии, Белоруссия, Могилев, Андрей Ковалев, В мире
Белоруссия предложила России обменяться данными о борьбе с вредоносном ПО
МВД Белоруссии предложило обменяться информацией о вредоносном ПО с Россией
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Белоруссии Андрей Ковалев.
Предложение было озвучено в пятницу в Могилеве на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.
"Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне", - сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства.
Как подчеркнули в пресс-службе, в условиях цифровых вызовов страны, в частности, синхронизируют усилия для противодействия киберпреступности.
В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили обмен положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений МВД, отмечается в сообщении.