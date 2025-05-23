https://ria.ru/20250523/bagreeva-2018515171.html

Оборот обрабатывающих производств столицы составил 1,7 трлн рублей

Оборот обрабатывающих производств столицы составил 1,7 трлн рублей - РИА Новости, 23.05.2025

Оборот обрабатывающих производств столицы составил 1,7 трлн рублей

За первые три месяца текущего года оборот обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора составил 1,7 триллиона рублей, показав рост на 6,4% РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:15:00+03:00

2025-05-23T09:15:00+03:00

2025-05-23T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года оборот обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора составил 1,7 триллиона рублей, показав рост на 6,4% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что обрабатывающая промышленность играет важную роль в столичной экономике."Предприятия отрасли выпускают широкий перечень продукции: от продуктов и товаров повседневного спроса до современных технологичных материалов и сложного оборудования. Промышленность обеспечивает стабильные поступления в бюджет города, стимулирует развитие новых технологий, создает высококвалифицированные рабочие места. За первый квартал 2025 года обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 1,7 триллиона рублей, на 6,4% превысив показатель первого квартала 2024 года в сопоставимых ценах", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Багреева добавила, что практически 13% этого объема – 221 миллиард рублей – обеспечила пищевая промышленность.Также значительный объем в отраслевом обороте приходится на компании, выпускающие высокотехнологичные товары: компьютеры, электронные и оптические изделия. Оборот таких предприятий за первый квартал составил 157,5 миллиарда рублей (более 9% совокупного оборота). Оборот фармпродукции в столице за первые три месяца оценивается в 138,8 миллиарда рублей (более 8% оборота), химических товаров – 98,7 миллиарда рублей (примерно 6% оборота).В пресс-службе также уточнили, что в топ производителей по росту оборота вошли компании, специализирующиеся на производстве мебели. Оборот этой сферы в столице вырос на 82%, до 16,2 миллиарда рублей. Также в лидерах оказались предприятия по выпуску химтоваров. Тут рост оборота оценивается в 49%. На 30% (до 47,2 миллиарда рублей) выросла выручка производителей одежды. Кроме того, производители электрического оборудования увеличили оборот на 26%, до 57,8 миллиарда рублей.Наиболее существенные темпы роста показал малый бизнес, выручка таких предприятий выросла на 10,1% в сопоставимых ценах и достигла 470,5 миллиарда рублей. Данный показатель составляет свыше 27% оборота отрасли. Выручка крупных и средних компаний выросла на 5%, до 1,24 триллиона рублей. Это почти 73% от общего оборота обрабатывающих производств мегаполиса.Всего на столицу приходится почти 10% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

https://ria.ru/20250519/uslugi-2017668186.html

https://ria.ru/20250515/bagreeva-2016955291.html

https://ria.ru/20250506/bagreeva-2015047788.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева