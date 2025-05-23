https://ria.ru/20250523/avtomobili-2018785058.html
"Москвич" заявил, что его автомобили отлично зарекомендовали себя в такси
"Москвич" заявил, что его автомобили отлично зарекомендовали себя в такси - РИА Новости, 23.05.2025
"Москвич" заявил, что его автомобили отлично зарекомендовали себя в такси
Все автомобили модельной линейки бренда "Москвич" соответствуют требованиям закона о локализации машин для такси, сообщила пресс-служба автопроизводителя. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:32:00+03:00
2025-05-23T22:32:00+03:00
2025-05-23T22:32:00+03:00
авто
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все автомобили модельной линейки бренда "Москвич" соответствуют требованиям закона о локализации машин для такси, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "В России приняли новый законопроект. С 2026 года в такси смогут работать только автомобили, которые набирают нужные баллы локализации или выпускаются по специальному инвестконтракту (СПИК) в нужные даты. И вот главный спойлер: все автомобили "Москвич" соответствуют этим требованиям", - говорится в сообщении в Telegram-канале автомобильного завода. Уточняется, что автомобили российской марки уже работают в такси и "отлично себя зарекомендовали". Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. Минпромторг России, в свою очередь, уточнил, что перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации.
https://ria.ru/20250513/taksi-2016675480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"Москвич" заявил, что его автомобили отлично зарекомендовали себя в такси
"Москвич" заявил, что его машины соответствуют требованиям закона о локализации