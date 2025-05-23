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Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 23.05.2025 (обновлено: 17:07 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/alaudinov-2018619199.html
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 23.05.2025
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил РИА Новости командир подразделения, замначальника главного... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:56:00+03:00
2025-05-23T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил РИА Новости командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.&quot;Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе&quot;, — отметил он.При этом российским бойцам дали приказ сохранять жизнь военнослужащим ВСУ, которые готовы сдаться в плен, подчеркнул Алаудинов. Он напомнил, что большинство солдат против их воли заставили служить в украинской армии и воевать против России.&quot;Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых&quot;, — объяснил он.Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение."Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. &lt;…&gt; Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ. — Прим. ред.) уничтожать", — сказал генерал.По его словам, в первую очередь это касается иностранных боевиков, вторгшихся на территорию России.&quot;Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией&quot;, — сказал Алаудинов.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html
https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html
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россия, украина, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Алаудинов: бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил РИА Новости командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«

"Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе", — отметил он.

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При этом российским бойцам дали приказ сохранять жизнь военнослужащим ВСУ, которые готовы сдаться в плен, подчеркнул Алаудинов. Он напомнил, что большинство солдат против их воли заставили служить в украинской армии и воевать против России.
«

"Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых", — объяснил он.

Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение.
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«
"Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. <…> Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ. — Прим. ред.) уничтожать", — сказал генерал.
По его словам, в первую очередь это касается иностранных боевиков, вторгшихся на территорию России.
«

"Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией", — сказал Алаудинов.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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