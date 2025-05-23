https://ria.ru/20250523/alaudinov-2018619199.html

Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 23.05.2025

Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил РИА Новости командир подразделения, замначальника главного... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:56:00+03:00

2025-05-23T11:56:00+03:00

2025-05-23T17:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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апти алаудинов

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил РИА Новости командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе", — отметил он.При этом российским бойцам дали приказ сохранять жизнь военнослужащим ВСУ, которые готовы сдаться в плен, подчеркнул Алаудинов. Он напомнил, что большинство солдат против их воли заставили служить в украинской армии и воевать против России."Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых", — объяснил он.Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение."Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. <…> Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ. — Прим. ред.) уничтожать", — сказал генерал.По его словам, в первую очередь это касается иностранных боевиков, вторгшихся на территорию России."Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией", — сказал Алаудинов.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html

https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html

https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html

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россия, украина, апти алаудинов, вооруженные силы украины