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"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу - РИА Новости, 23.05.2025
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16:06 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018713946.html
"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу
"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу - РИА Новости, 23.05.2025
"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу
"Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:06:00+03:00
2025-05-23T16:06:00+03:00
аэрофлот
калининград
чебоксары
махачкала
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты между Чебоксарами и Калининградом стартуют 20 июня и будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по вторникам и пятницам, обратный рейс из Калининграда — по средам и субботам. Рейсы на воздушной линии "Чебоксары – Махачкала – Чебоксары" начнутся с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по средам и субботам, обратный рейс из Махачкалы — по четвергам и воскресеньям. На маршрутах будет задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". Новые рейсы дополнят существующую программу прямых полетов "Аэрофлота" из Чебоксар в Москву, отмечает пресс-служба перевозчика. Авиакомпания впервые в современной истории открыла рейсы в столицу Чувашии в июне 2024 года. К услугам пассажиров, вылетающих из Чебоксар, – современный терминал, открытый в декабре 2024 года. В ближайшее время ожидается запуск обновленного зала прилета. Пассажиры класса "Бизнес" могут посетить бизнес-зал. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году оператор перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018584183.html
https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018062387.html
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аэрофлот, калининград, чебоксары, махачкала
Аэрофлот, Калининград, Чебоксары, Махачкала
"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу

Самолеты "Аэрофлота" будут летать из Чебоксар в Калининград и Махачкалу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты между Чебоксарами и Калининградом стартуют 20 июня и будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по вторникам и пятницам, обратный рейс из Калининграда — по средам и субботам.
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Вчера, 09:25
Рейсы на воздушной линии "Чебоксары – Махачкала – Чебоксары" начнутся с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по средам и субботам, обратный рейс из Махачкалы — по четвергам и воскресеньям.
На маршрутах будет задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". Новые рейсы дополнят существующую программу прямых полетов "Аэрофлота" из Чебоксар в Москву, отмечает пресс-служба перевозчика. Авиакомпания впервые в современной истории открыла рейсы в столицу Чувашии в июне 2024 года.
К услугам пассажиров, вылетающих из Чебоксар, – современный терминал, открытый в декабре 2024 года. В ближайшее время ожидается запуск обновленного зала прилета. Пассажиры класса "Бизнес" могут посетить бизнес-зал.
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"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск
20 мая, 14:57
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году оператор перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.
 
АэрофлотКалининградЧебоксарыМахачкала
 
 
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