"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу
Самолеты "Аэрофлота" будут летать из Чебоксар в Калининград и Махачкалу
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты между Чебоксарами и Калининградом стартуют 20 июня и будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по вторникам и пятницам, обратный рейс из Калининграда — по средам и субботам.
Рейсы на воздушной линии "Чебоксары – Махачкала – Чебоксары" начнутся с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по средам и субботам, обратный рейс из Махачкалы — по четвергам и воскресеньям.
На маршрутах будет задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". Новые рейсы дополнят существующую программу прямых полетов "Аэрофлота" из Чебоксар в Москву, отмечает пресс-служба перевозчика. Авиакомпания впервые в современной истории открыла рейсы в столицу Чувашии в июне 2024 года.
К услугам пассажиров, вылетающих из Чебоксар, – современный терминал, открытый в декабре 2024 года. В ближайшее время ожидается запуск обновленного зала прилета. Пассажиры класса "Бизнес" могут посетить бизнес-зал.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году оператор перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.