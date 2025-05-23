"Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири
"Аэрофлот" ввел национальные блюда для рейсов из ДФО и Сибири
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота""Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
"Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири, необычные блюда с местным колоритом будут предлагать пассажирам бизнес-класса на обед и на ужин, сообщила авиакомпания.
Ранее авиакомпания сообщала, что доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%, а доля отечественных вин увеличилась до 70%.
"Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири. Необычные блюда с местным колоритом будут предлагать пассажирам класса бизнес на обед и на ужин. Каждый сет создан в сотрудничестве с местными шеф-поварами и поставщиками, чтобы подчеркнуть гастрономические традиции регионов и задействовать локальные продукты", - говорится в сообщении.
Указывается, что дальневосточные сеты можно попробовать на собственных рейсах "Аэрофлота" из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска. В составе блюд - традиционные для региона ингредиенты: дары моря и леса, азиатско-русская гастрономия. Пассажиров ждут блюда из камчатского краба, сахалинских морепродуктов, папоротника, дополненные маринадами, соусами и специями.
Сибирские сеты доступны на собственных рейсах авиакомпании из Красноярска, Омска, Новосибирска, а также в ближайшее время появятся на рейсах из Иркутска. Сибирский сет - это воплощение природного богатства и сдержанного северного духа. В составе блюд - муксун, омуль, таёжные ягоды, кедровые орехи, фермерские мясные продукты и дичь.
"Аэрофлот", являясь крупнейшим авиаперевозчиком России, уделяет особое внимание поддержке отечественного производителя и многонациональной культуры страны. Новые гастрономические сеты позволят пассажирам погрузиться в уникальные и самобытные кулинарные традиции российской региональной кухни", - добавляется в сообщении.
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