https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018584183.html

"Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири

"Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири - РИА Новости, 23.05.2025

"Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири

"Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири, необычные блюда с местным колоритом будут предлагать... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:25:00+03:00

2025-05-23T09:25:00+03:00

2025-05-23T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири, необычные блюда с местным колоритом будут предлагать пассажирам бизнес-класса на обед и на ужин, сообщила авиакомпания. Ранее авиакомпания сообщала, что доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%, а доля отечественных вин увеличилась до 70%. "Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири. Необычные блюда с местным колоритом будут предлагать пассажирам класса бизнес на обед и на ужин. Каждый сет создан в сотрудничестве с местными шеф-поварами и поставщиками, чтобы подчеркнуть гастрономические традиции регионов и задействовать локальные продукты", - говорится в сообщении. Указывается, что дальневосточные сеты можно попробовать на собственных рейсах "Аэрофлота" из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска. В составе блюд - традиционные для региона ингредиенты: дары моря и леса, азиатско-русская гастрономия. Пассажиров ждут блюда из камчатского краба, сахалинских морепродуктов, папоротника, дополненные маринадами, соусами и специями. Сибирские сеты доступны на собственных рейсах авиакомпании из Красноярска, Омска, Новосибирска, а также в ближайшее время появятся на рейсах из Иркутска. Сибирский сет - это воплощение природного богатства и сдержанного северного духа. В составе блюд - муксун, омуль, таёжные ягоды, кедровые орехи, фермерские мясные продукты и дичь. "Аэрофлот", являясь крупнейшим авиаперевозчиком России, уделяет особое внимание поддержке отечественного производителя и многонациональной культуры страны. Новые гастрономические сеты позволят пассажирам погрузиться в уникальные и самобытные кулинарные традиции российской региональной кухни", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018062387.html

https://ria.ru/20250320/aeroflot-2006212691.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60