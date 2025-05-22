https://ria.ru/20250522/zhukovskiy-2018436951.html
В аэропорту Жуковский сняли ограничения
В аэропорту Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Жуковский сняли ограничения
В аэропорту "Жуковский" в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:22:00+03:00
2025-05-22T12:22:00+03:00
2025-05-22T12:29:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропорту "Жуковский" в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Позже, в 11.02 мск, в "Домодедово" ограничения сняли."В аэропорту Жуковский в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/ogranicheniya-2018429433.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Жуковский сняли ограничения
В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов