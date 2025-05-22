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В аэропорту Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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12:22 22.05.2025 (обновлено: 12:29 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/zhukovskiy-2018436951.html
В аэропорту Жуковский сняли ограничения
В аэропорту Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Жуковский сняли ограничения
В аэропорту "Жуковский" в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
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жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропорту "Жуковский" в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Позже, в 11.02 мск, в "Домодедово" ограничения сняли."В аэропорту Жуковский в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/ogranicheniya-2018429433.html
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Жуковский сняли ограничения

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропорту "Жуковский" в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Позже, в 11.02 мск, в "Домодедово" ограничения сняли.
"В аэропорту Жуковский в 11.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропорту Домодедово сняли ограничения
11:28
 
ЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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