https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html

В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ

В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025

В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ

Владимир Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно, пишет полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:29:00+03:00

2025-05-22T13:29:00+03:00

2025-05-22T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно, пишет полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Если Зеленский и его европейские сторонники верят, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку", — указал Дэвис.Как отметил обозреватель, угроза краха украинской армии становится все более вероятной, и единственным логическим решением будет лишь признание украинцами невозможности добиться успеха на поле боя, а Западом — отсутствия рычагов давления на Москву.Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html

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