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В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
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13:29 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html
В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ
В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ
Владимир Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно, пишет полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:29:00+03:00
2025-05-22T13:29:00+03:00
в мире
москва
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сша
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно, пишет полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Если Зеленский и его европейские сторонники верят, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку", — указал Дэвис.Как отметил обозреватель, угроза краха украинской армии становится все более вероятной, и единственным логическим решением будет лишь признание украинцами невозможности добиться успеха на поле боя, а Западом — отсутствия рычагов давления на Москву.Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html
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в мире, москва, россия, сша, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин
В мире, Москва, Россия, США, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин
В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ

Дэвис: Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что ВСУ могут воевать вечно

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно, пишет полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
«
"Если Зеленский и его европейские сторонники верят, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку", — указал Дэвис.
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Как отметил обозреватель, угроза краха украинской армии становится все более вероятной, и единственным логическим решением будет лишь признание украинцами невозможности добиться успеха на поле боя, а Западом — отсутствия рычагов давления на Москву.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
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Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
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В миреМоскваРоссияСШАДэниел ДэвисВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир Путин
 
 
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