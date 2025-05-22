В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ
Дэвис: Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что ВСУ могут воевать вечно
© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно, пишет полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
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"Если Зеленский и его европейские сторонники верят, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку", — указал Дэвис.
Как отметил обозреватель, угроза краха украинской армии становится все более вероятной, и единственным логическим решением будет лишь признание украинцами невозможности добиться успеха на поле боя, а Западом — отсутствия рычагов давления на Москву.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.