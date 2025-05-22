https://ria.ru/20250522/vystavki-2018445354.html

Две выставки в подмосковном музее "Новый Иерусалим" продлили до июля

Две выставки в подмосковном музее "Новый Иерусалим" продлили до июля - РИА Новости, 22.05.2025

Две выставки в подмосковном музее "Новый Иерусалим" продлили до июля

Выставки "Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви" и "Повелитель снов" продлили до июля в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:03:00+03:00

2025-05-22T13:03:00+03:00

2025-05-22T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выставки "Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви" и "Повелитель снов" продлили до июля в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.Произведения советского авангардиста Александра Лабаса в рамках выставки "Невесомость" зрители смогут увидеть в музее до 20 июля. По данным пресс-службы министерства, в экспозицию вошли более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России, а также из 12 частных коллекций. Экспозиция художника Зорикто Доржиева "Повелитель снов" продлена до 13 июля. В музее представлена живопись и графика за почти два десятилетия — в общей сложности 75 произведений. В пресс-службе добавили, что с 9 по 13 июля на территории музея "Новый Иерусалим" пройдет VIII Музыкальный фестиваль на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей". На концертах выступят музыканты и коллективы Государственного оркестра России имени Е.Ф. Светланова, Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Также для гостей запланированы выступления скрипача Вадима Репина, пианиста Филиппа Копачевского, Большого детского хора имени В.С. Попова и "Мастеров хорового пения", артиста Дмитрия Харатьяна и другие. Художественным руководителем фестиваля является дирижер Дмитрий Юровский, его президент – народный артист РФ, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Мероприятия культурной афиши Подмосковья организованы в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

https://ria.ru/20250520/aktsiya-2018125749.html

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московская область (подмосковье), новый иерусалим (музей)