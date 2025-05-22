https://ria.ru/20250522/vystavkaplisetskoy-2018478133.html
Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой
Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой - РИА Новости, 22.05.2025
Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой
Открытие выставки "Майя Плисецкая – полюс магии", приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, состоится 20 ноября в Федеральном центре... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:37:00+03:00
2025-05-22T15:37:00+03:00
2025-05-22T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая – РИА новости. Открытие выставки "Майя Плисецкая – полюс магии", приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, состоится 20 ноября в Федеральном центре литераторов и художников Пекина, сообщили в пресс-службе музея."Сохранение, актуализация и передача культурного наследия – ключевая миссия Бахрушинского театрального музея – сказала гендиректор музея Кристина Трубиновва. – За последние три года нами было открыто более 30 международных выставок, которые посетили 27 тысяч человек".Она сообщила, что выставка "Майя Плисецкая - полюс магии" - первый совместный проект Бахрушинского музея и китайских партнеров, открывающий новое направление культурного сотрудничества. Проект станет частью программы перекрестного Года культуры России и Китая 2024-25 годов".В основе экспозиции уникальные материалы из фондов Бахрушинского музея. Особое место займут авторские фотографии Майи Плисецкой, представленные известным фотографом Большого театра Михаилом Логиновым, многолетним партнером музея.Творчество Плисецкой выходило далеко за рамки классического балета, а ее танец стал эталоном мировой балетной культуры. Ее искусство продолжает вдохновлять поколения артистов и зрителей по всему миру. Помимо блестящей карьеры прима-балерины Майя Плисецкая вошла в историю, как талантливый хореограф и режиссер.Партнерами Бахрушинского музея выступят Россотрудничество в Пекине и Федеральный центр литераторов и художников Пекина. Открытие выставки запланировано на 20 ноября – в день рождения Майи Михайловны Плисецкой.
https://ria.ru/20250416/bakhrushinskiy_muzey-2011554828.html
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майя плисецкая, китай, россия, кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Майя Плисецкая, Китай, Россия, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина
МОСКВА, 22 мая – РИА новости. Открытие выставки "Майя Плисецкая – полюс магии", приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, состоится 20 ноября в Федеральном центре литераторов и художников Пекина, сообщили в пресс-службе музея.
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"Сохранение, актуализация и передача культурного наследия – ключевая миссия Бахрушинского театрального музея – сказала гендиректор музея Кристина Трубиновва. – За последние три года нами было открыто более 30 международных выставок, которые посетили 27 тысяч человек".
Она сообщила, что выставка "Майя Плисецкая - полюс магии" - первый совместный проект Бахрушинского музея и китайских партнеров, открывающий новое направление культурного сотрудничества. Проект станет частью программы перекрестного Года культуры России и Китая 2024-25 годов".
В основе экспозиции уникальные материалы из фондов Бахрушинского музея. Особое место займут авторские фотографии Майи Плисецкой, представленные известным фотографом Большого театра Михаилом Логиновым, многолетним партнером музея.
Творчество Плисецкой выходило далеко за рамки классического балета, а ее танец стал эталоном мировой балетной культуры. Ее искусство продолжает вдохновлять поколения артистов и зрителей по всему миру. Помимо блестящей карьеры прима-балерины Майя Плисецкая вошла в историю, как талантливый хореограф и режиссер.
Партнерами Бахрушинского музея выступят Россотрудничество в Пекине и Федеральный центр литераторов и художников Пекина. Открытие выставки запланировано на 20 ноября – в день рождения Майи Михайловны Плисецкой.