https://ria.ru/20250522/vybory-2018428163.html

Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах главы регионов

Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах главы регионов - РИА Новости, 22.05.2025

Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах главы регионов

Избирательные комиссии Курской и Брянской областей совместно с органами государственной власти проведут ряд мероприятий для обеспечения безопасности всех... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:21:00+03:00

2025-05-22T11:21:00+03:00

2025-05-22T11:21:00+03:00

политика

здоровье - общество

россия

курская область

элла памфилова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Избирательные комиссии Курской и Брянской областей совместно с органами государственной власти проведут ряд мероприятий для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса в ходе выборов глав регионов в ЕДГ-2025, рассказала в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "Что касается избирательных кампаний в Брянской и Курской областях, то по уже сложившейся практике после назначения выборов избирательные комиссии во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления проведут ряд мероприятий по обеспечению безопасности участников избирательного процесса и избирательных комиссий всех уровней", - сказала она РИА Новости. Памфилова уточнила, что в регионах подготовят резервные помещения для голосования и размещения самих избирательных комиссий, участки оснастят стационарными и переносными металлодетекторами. "Также обследуют помещения для голосования на соответствие установленным нормативам и критериям, в том числе требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных правил и норм, обеспечению их круглосуточной охраны", - добавила глава ЦИК. Кроме того, ЦИК по согласованию с МВД России готовит методические материалы для сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок и безопасность на самих участках в дни голосования. В материалах содержится конкретный алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. "Еще одной дополнительной мерой безопасности может стать принятие комиссиями Брянской и Курской областей решений о проведении голосования в течение нескольких дней. Это позволит исключить одновременное присутствие большого числа избирателей в помещении для голосования", - отметила Памфилова. В ЕДГ-2025 запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018396104.html

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политика, здоровье - общество, россия, курская область, элла памфилова