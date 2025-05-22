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ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму - РИА Новости, 22.05.2025
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05:55 22.05.2025 (обновлено: 10:22 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму - РИА Новости, 22.05.2025
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму
Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству и своевременно направит приглашения коллегам из других стран для участия в международном наблюдении... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:55:00+03:00
2025-05-22T10:22:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству и своевременно направит приглашения коллегам из других стран для участия в международном наблюдении за выборами в Госдуму в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года. "Мы всегда открыты к сотрудничеству, своевременно направим приглашения нашим коллегам из других стран и готовы принять то количество гостей, которое изъявит желание приехать в Россию для наблюдения за выборами", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, планирует ли ЦИК РФ пригласить международных наблюдателей на выборы в Госдуму в 2026 году. Кроме того, председатель ЦИК России выразила уверенность, что иностранные наблюдатели и эксперты проявят большой интерес к предстоящей кампании.
https://ria.ru/20250521/tsik-2018154575.html
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму

Памфилова: ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в ГД

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству и своевременно направит приглашения коллегам из других стран для участия в международном наблюдении за выборами в Госдуму в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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"Мы всегда открыты к сотрудничеству, своевременно направим приглашения нашим коллегам из других стран и готовы принять то количество гостей, которое изъявит желание приехать в Россию для наблюдения за выборами", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, планирует ли ЦИК РФ пригласить международных наблюдателей на выборы в Госдуму в 2026 году.
Кроме того, председатель ЦИК России выразила уверенность, что иностранные наблюдатели и эксперты проявят большой интерес к предстоящей кампании.
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