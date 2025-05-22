https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html

ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму

ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму - РИА Новости, 22.05.2025

ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму

Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству и своевременно направит приглашения коллегам из других стран для участия в международном наблюдении... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:55:00+03:00

2025-05-22T05:55:00+03:00

2025-05-22T10:22:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству и своевременно направит приглашения коллегам из других стран для участия в международном наблюдении за выборами в Госдуму в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года. "Мы всегда открыты к сотрудничеству, своевременно направим приглашения нашим коллегам из других стран и готовы принять то количество гостей, которое изъявит желание приехать в Россию для наблюдения за выборами", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, планирует ли ЦИК РФ пригласить международных наблюдателей на выборы в Госдуму в 2026 году. Кроме того, председатель ЦИК России выразила уверенность, что иностранные наблюдатели и эксперты проявят большой интерес к предстоящей кампании.

https://ria.ru/20250521/tsik-2018154575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, госдума рф