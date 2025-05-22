https://ria.ru/20250522/vsu-2018515811.html

ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин

ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025

ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин

ВСУ при налетах дронов и действиях ДРГ охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:07:00+03:00

2025-05-22T18:07:00+03:00

2025-05-22T18:07:00+03:00

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ при налетах дронов и действиях ДРГ охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "При налетах дронов, действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, здоровье - общество