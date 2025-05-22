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ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин
ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025
ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин
ВСУ при налетах дронов и действиях ДРГ охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:07:00+03:00
2025-05-22T18:07:00+03:00
2025-05-22T18:07:00+03:00
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ при налетах дронов и действиях ДРГ охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "При налетах дронов, действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
ВСУ при налетах дронов охотятся за гражданским транспортом, заявил Путин
Путин: ВСУ при атаках БПЛА и действиях ДРГ охотятся за гражданским транспортом