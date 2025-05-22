https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018553396.html
Во Внуково сняли все временные ограничения
Во Внуково сняли все временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
Во Внуково сняли все временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:04:00+03:00
2025-05-22T23:04:00+03:00
2025-05-22T23:04:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Внуково в 22.41 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018542564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт)
Во Внуково сняли все временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов