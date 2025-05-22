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Во Внуково сняли все временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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23:04 22.05.2025
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Во Внуково сняли все временные ограничения
Во Внуково сняли все временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
Во Внуково сняли все временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:04:00+03:00
2025-05-22T23:04:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Внуково в 22.41 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт)
Во Внуково сняли все временные ограничения

Во Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«
"В аэропорту Внуково в 22.41 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)
 
 
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